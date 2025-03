Frauentags-Demos am 8. März in Wien führen zu Verkehrsbehinderungen

Vielfältige Demos führen zu erheblichem Verkehrschaos: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März sind in Wien mehrere Demonstrationen geplant, die sowohl am Nachmittag als auch am Abend für Staus und Änderungen in den öffentlichen Verkehrsanbindungen sorgen werden. MeinBezirk bietet eine ausführliche Übersicht über die Einzelheiten.

WIEN. Im Laufe weniger Tage bringen eine Vielzahl an Demonstrationen den Stadtverkehr in Wien zum Stillstand. Zunächst fand am Freitagnachmittag ein Wissenschaftsmarsch am Ring statt. Später am Abend gab es zwei Protestaktionen im Rahmen des Wiener Akademikerballs. Der Höhepunkt dieser Proteste fällt jedoch auf den Internationalen Frauentag, der auch in Wien groß gefeiert werden soll.

Bereits am Vormittag, um 10 Uhr, startet eine Standkundgebung des Österreichischen Frauenrings am Platz der Menschenrechte, um auf die Herausforderungen und Errungenschaften der Frauenbewegung aufmerksam zu machen. Oksana Schneider vom Frauenring erklärt: „Wir wollen die Sichtbarkeit der Frauen in unserer Gesellschaft stärken und fordern gleiche Rechte und Chancen.“

„Feministischer Kampftag“ am Nachmittag

Am Nachmittag sind zwei weitere Demos zum Internationalen Frauentag geplant, darunter eine große Kundgebung mit dem Titel „Feministischer Kampftag“, die um 14.30 Uhr vor der Votivkirche beginnen soll. Schätzungsweise werden etwa 2.000 Menschen erwartet, die von der Universitätsstraße über Alser Straße, Ottakringer Straße bis hin zum Yppenpark ziehen. Das Ende der Demo ist für etwa 16 Uhr vorgesehen.

Der ÖAMTC warnt vor temporären Verkehrssperren und Umleitungen im gesamten Demonstrationsbereich sowie auf angrenzenden Straßen. Staus sind vor allem auf der Alser Straße, Spitalsgasse, Hernalser Hauptstraße und Ottakringer Straße zu erwarten.

Demo am späten Abend

Die Abendkundgebung am Ceijka-Stoika-Platz im Neubau wird um 19 Uhr beginnen, unter dem Motto „Heraus zum Feministischen Kampftag.“ Es wird mit etwa 500 Teilnehmer*innen gerechnet, die über die Lerchenfelder Straße, den Leopold-Gratz-Platz, die Reichsratstraße zum Rathausplatz und weiter zur Ringstraße bis zum Sigmund-Freud-Park ziehen. Die Abschlusskundgebung ist für etwa 22 Uhr geplant. Auch hier sind Staus zu befürchten, insbesondere am Ring ab der Oper, an der Lerchenfelder Straße sowie in der Museum- und Auerspergstraße.

Wegen dieser Demos sind auch Anpassungen im öffentlichen Verkehr notwendig. Hier die aktuellen Änderungen der Wiener Linien:

Linie D: Umleitung in beide Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josefs-Kai

Linie 1: Umleitung in beide Richtungen zwischen Karlsplatz und Börse über Lothringer Straße und Schwarzenbergplatz

Linie 2: Geteilte Linienführung, kein Betrieb zwischen Burgring und Josefstädter Straße

Linie 46: Betrieb nur zwischen Hütteldorf und Thaliastraße (Kurzführung bis Josefstädter Straße U).

Linie 71: Betrieb nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz.

Linie 13A: Betrieb nur zwischen Hauptbahnhof und Burggasse, Neubaugasse.

