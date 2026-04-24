Freie Fahrt am Großglockner: Hochalpenstraße ab Samstag wieder befahrbar

Großglockner Hochalpenstraße nach Schneeräumung ab Samstag wieder geöffnet

Die Großglockner Hochalpenstraße zwischen dem Pinzgau und Kärnten ist in den vergangenen Tagen von meterhohen Schneemassen befreit worden. Am Freitagvormittag gelang den Räumtrupps der Durchstich am Hochtor auf 2.504 Metern Seehöhe.

Ab Samstag ist die Alpenstraße von Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) nach Heiligenblut in Kärnten wieder für den Verkehr geöffnet. Erstmals ist auch die Straße Richtung Edelweißspitze auf rund 2.500 Metern bereits ab dem ersten Öffnungstag freigegeben.

Rotationspflüge treffen sich am Hochtor

Die historischen Wallack-Rotationspflüge arbeiteten sich in den vergangenen Wochen von Salzburger und Kärntner Seite bis zum Hochtor hoch, um die Hochalpenstraße nach dem Winter vom Schnee zu befreien. Am Freitagvormittag trafen die Rotationspflüge aus Kärnten und Salzburg auf etwa 2.500 Metern Seehöhe aufeinander.

Bei diesem Aufeinandertreffen auf Höhe des Hochtors wurden die letzten Schneereste auf der Alpenstraße entfernt. Nach dem Zusammentreffen der Rotationspflüge war die Straße von den gröbsten Schneemassen geräumt. Der Durchstich am Hochtor gilt alljährlich als Auftakt für die Sommersaison auf der Großglockner Hochalpenstraße.

Weniger Schnee, viel Kerneis und angespannte Lawinensituation

Die Räumtrupps waren heuer mit weniger Schnee, aber mit viel Kerneis konfrontiert. Die Lawinensituation während der Räumarbeiten wird als herausfordernd bzw. angespannt beschrieben.

Der Winter wird insgesamt als schneearm bezeichnet. Der Geschäftsführer der Großglockner Hochalpenstraßen AG, Johannes Hörl, schildert das Kerneis bei der Räumung als besonders herausfordernd. Innerhalb der Schneedecken werde eine Temperatur von null Grad gemessen, während im Freien in der Nacht bis zu minus 20 Grad auftreten. Dadurch entstehe eine besonders dicke Eisschicht, deren Räumung mühsam sei und den Mitarbeitern viel Arbeit beschere.