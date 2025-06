Freihausviertelfest: Volles Programm Ende Juni zurück!

Bald geht es im Grätzl rund um die Schleifmühlgasse wieder los: Das Freihausviertelfest startet Ende Juni in seine 27. Runde. Genuss für Gaumen und Ohren und ein vielfältiges Programm machen die Tage zu einem einzigartigen Erlebnis.

Freihausviertelfest 2023: Ein Fest für Alle

WIEN/WIEDEN. Das Freihausviertel wird bald wieder in eine Festbühne verwandelt. Vom Donnerstag, 26., bis Samstag, 28. Juni 2023, findet im Grätzl zum 27. Mal das Freihausviertelfest statt. Diese Veranstaltung hat sich über die Jahre zu einem der beliebtesten Stadtfeste Wiens entwickelt, das Einheimische und Touristen gleichermaßen anzieht.

Ein Vielfältiges Programm

An den drei Festtagen verwandelt sich die Schleifmühlgasse in eine pulsierende Kulisse voller Musik, Kulinarik und Kunst. Über 30 Stände bieten eine Vielzahl an Speisen, darunter lokale Delikatessen und internationale Küche, die den Gaumen der Besucher erfreuen. Zudem sind viele Wiener Gastronomiebetriebe mit eigenen Ständen vertreten, sodass sich die Gäste durch die kulinarische Vielfalt der Stadt probieren können.

Live-Musik und Unterhaltung

Das musikalische Programm des Freihausviertelfestes ist ebenfalls beeindruckend. Auf mehreren Bühnen treten regionale Bands und Künstler auf, die für eine abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Von traditioneller Wiener Musik bis hin zu modernen Beats ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Organisatoren haben ein mehrstündiges Programm zusammengestellt, das nicht nur für beste Stimmung sorgt, sondern auch die lokale Musikszene fördert.

Künstlerisches Flair und Familienangebote

Das Fest legt zudem großen Wert auf kulturelle Bildung und Kunst. Zahlreiche lokale Künstler präsentieren ihre Werke, und es werden verschiedene Workshops angeboten, an denen Familien und Kinder teilnehmen können. Diese Programme zielen darauf ab, das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und Raum für Kreativität zu schaffen.

Nachhaltigkeit im Fokus

In Zeiten zunehmender Umweltbewusstsein rückt auch das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Festivals. Viele Stände setzen auf regionale und biologisch angebaute Produkte. Gäste werden ermutigt, ihr Geschirr mitzubringen, um den Gebrauch von Einwegplastik zu minimieren. Dadurch zeigt das Freihausviertelfest ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt.

Besuchsinformationen

Das Freihausviertelfest ist ein kostenloses Event und beginnt täglich ab 17:00 Uhr. Es ist einfach zu erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – die nächstgelegene U-Bahn-Station ist die U1, Haltestelle Karlsplatz. Die Organisatoren und die Stadt Wien freuen sich darauf, viele Besucher willkommen zu heißen, um gemeinsam zu feiern und die kulturelle Vielfalt des Freihausviertels zu erleben.

Bereiten Sie sich darauf vor, dieses einzigartige Erlebnis im Herzen Wiens zu genießen – das Freihausviertelfest wird ein Highlight des Sommer 2023!





