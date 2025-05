Freitag sorgt für abwechselnd sonnige und bewölkte Abschnitte.

In den kommenden Tagen zeigt sich der Mai von seiner launischen Seite – ganz nach dem Motto: ein Hauch April im Wonnemonat. Laut meteorologischen Vorhersagen wird es eine interessante Wetterlage geben, bei der Sonne und Regen in einem ständigen Wechselspiel stehen.

Wetterprognose für Wien am Freitag, 16. Mai:

Am Freitagmorgen dürfen die Wiener:innen sich auf erfreuliche Sonnenstrahlen freuen. Diese ersten, milden Sonnenblicke könnten für viele ein willkommener Start in den Tag sein. Allerdings ist das Wetter nicht von langer Dauer: Im Laufe der Stunden bilden sich zunehmend Wolken, die die Sonne in den Hintergrund drängen. Besonders gegen Nachmittag ist mit kurzen Regenschauern zu rechnen, die die frühlingshafte Stimmung schnell verfliegen lassen können.

Der Wind wird spürbar zunehmen und aus wechselnden Richtungen wehen. Wetterexperten warnen, dass der Wind vor allem in exponierten Lagen stärker sein könnte, was das Wettergeschehen noch unberechenbarer macht.

Der Mai hat sich in den letzten Jahren oft als launisch erwiesen, mit unvorhersehbaren Wetterwechseln, die sowohl Sonne als auch Niederschlag in kurzer Folge bringen können. Dieser Trend könnte sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen. Meteorologen erklären, dass der Mai oft eine Übergangszeit darstellt, in der kalte und warme Luftmassen aufeinandertreffen und so plötzliche Wetterwechsel begünstigt werden.

Bitte beachten Sie, dass es trotz der Versprechungen auf Sonne am Morgen ratsam ist, einen Regenschirm mitzunehmen, falls Sie das Haus verlassen. Die unbeständige Wetterlage könnte auch zu Temperaturstürzen führen, was den Alltag zusätzlich beeinträchtigen kann.

Die Vorhersagen deuten darauf hin, dass der Mai weiterhin mit Temperaturschwankungen aufwarten wird. Während einige Tage von strahlendem Sonnenschein geprägt sind, wird es an anderen Tagen zu kühleren Temperaturen und Regen kommen. Dies ist nicht nur ein typisches Merkmal der Wiener Wetterlage, sondern auch ein allgemeines Phänomen, das viele Teile Mitteleuropas betrifft.

Abschließend ist zu sagen, dass das Wetter im Mai oft Überraschungen bereithält. Egal, ob Sie vorhaben, die Natur zu genießen oder kulturelle Veranstaltungen in der Stadt zu besuchen, es ist ratsam, sich auf alles vorzubereiten. Neben passender Kleidung sollte ein gewisser Optimismus über dem Wettergeschehen stehen – schließlich bringt der Mai auch die ersten warmen Tage des Jahres, die mit blühenden Bäumen und Blumen somit einen Vorgeschmack auf den Sommer geben.





