Sure! Here’s a rewritten version of the content with added context and information, keeping the HTML tags intact.

<div data-content-text=""> <p><b>Landesrätin besuchte Wörgl im Rahmen der Freiwilligenwoche, um das Projekt „Schnuppertag im Caritas Sozialmarkt” näher kennenzulernen.</b></p> <p><a href="https://www.meinbezirk.at/tag/w%C3%B6rgl" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">WÖRGL</a>, TIROL. Vom 23. bis 29. April 2025 öffneten verschiedene Organisationen und Einrichtungen in ganz Tirol ihre Türen im Rahmen der Freiwilligenwoche. Dieses Event ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, tiefergehende Einblicke in die wichtige Arbeit von ehrenamtlichen Initiativen zu gewinnen und sie zur aktiven Teilnahme zu inspirieren.</p> <h2>140 Angebote in ganz Tirol</h2> <p>Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, aus über 140 unterschiedlichen Mitmachangeboten zu wählen, die von Naturprojekten bis hin zu sozialen Aktivitäten reichten. Dazu zählten Programme, die sich auf gemeinsames Lernen mit Migrantinnen und Migranten konzentrieren sowie unterstützende Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen. „Die Freiwilligenwoche ist ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts in Tirol und bietet eine hervorragende Gelegenheit, das Ehrenamt besser kennenzulernen. Ich lade alle Interessierten ein, unser vielseitiges Angebot zur Freiwilligenwoche zu nutzen. Ich freue mich darauf, an einem Vormittag Einblicke in die Arbeit des Roten Kreuzes bei der Kleiderausgabe in Innsbruck zu erhalten“, erklärte LH Anton Mattle.</p> <h2>Landesräte besuchen Angebote</h2> <p>Neben LH Mattle waren auch weitere Landesräte aktiv, darunter LHStv Josef Geisler, LHStv Philip Wohlgemuth, sowie LRin Cornelia Hagele. Ein besonderes Highlight war der Besuch von Landesrätin Eva Pawlata im Caritas Sozialmarkt Wörgl, um das Projekt „Schnuppertag im Caritas Sozialmarkt” hautnah zu erleben. Dies unterstreicht das Engagement der Tiroler Landesregierung zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.</p> <h2>Ehrenamt verdient Anerkennung</h2> <p>Die Freiwilligenwoche begann offiziell am Mittwoch, den 23. April, und wurde am Sonntag, den 20. April, anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes eröffnet, welcher weltweit das Engagement von Freiwilligen würdigt. „Das Ehrenamt hat in Tirol einen besonders hohen Stellenwert. Ohne das Engagement der Tirolerinnen und Tiroler wären viele soziale Projekte und Initiativen nicht möglich. Wir als Land Tirol setzen uns dafür ein, Ehrenamtliche in ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen und ihnen unseren Dank auszusprechen“, betonte LH Mattle stolz.</p> <p><b>Weitere Beiträge zum Thema Wirtschaft aus dem Bezirk <a href="https://www.meinbezirk.at/kufstein/c-wirtschaft" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">gibt’s hier</a>.</b><br/><b> Aktuelle Nachrichten im WhatsApp Kanal „MeinBezirk Tirol“ <a href="https://www.meinbezirk.at/tirol/c-lokales/die-nachrichten-des-tages-im-whatsapp-kanal-meinbezirk-tirol_a6636519" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">gibt's hier.</a><br/>Nachrichten aus dem Bezirk Kufstein <a href="https://www.meinbezirk.at/kufstein" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">gibt’s hier</a>.</b></p> <p>Diese Beiträge könnten dich auch interessieren:</p> <p>Diakonie Werkstätte Kirchbichl öffnet Türen fürs Basteln.</p> <p>BFW Wörgl gibt beim Spendenlauf Vollgas für Bedürftige.</p> <p>Fremdenführer aus Bezirk Kufstein bieten kostenlos Führungen an.</p> </div>

This version retains the original structure and main facts while enhancing the content with additional context and information.





Source link