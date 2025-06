Friedensforscher erläutert: Ursachen für den Anstieg bewaffneter Konflikte heute

Die Welt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, die sich zunehmend durch bewaffnete Konflikte ausdrücken. Was als Ausnahmeerscheinung erscheinen mag, ist historisch betrachtet Teil eines umfassenden Umbruchs. MeinBezirk hat mit dem Friedensforscher Maximilian Lakitsch von der Universität Graz über die Ursachen, Entwicklungen und mögliche Lösungen gesprochen.

GRAZ/STEIERMARK. Die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran sind ein neuer Höhepunkt der Eskalation im Nahen Osten, die allerdings im globalen Kontext keine Seltenheit darstellt. Zusammen mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, den Spannungen zwischen Indien und Pakistan sowie der politisch polarisierten Lage in den USA ist ein Anstieg bewaffneter Konflikte zu beobachten. Aber was sind die Ursachen? MeinBezirk fragte nach bei Maximilian Lakitsch, Friedensforscher an der Uni Graz.

Wie schätzen Sie die aktuellen Entwicklungen ein? Warum kommt es vermehrt zu bewaffneten Konflikten?

Maximilian Lakitsch: Seit 2011 beobachten wir einen signifikanten Anstieg der Zahl bewaffneter Konflikte weltweit. Ein wesentlicher Faktor ist sicherlich die Erderwärmung, die zu wachsender Instabilität führt. Ein anderen wichtiger Grund ist die schwindende Dominanz der USA als Weltmacht. Seit den 2000er Jahren entwickelt sich diese Tendenz. Sowohl Obama als auch Trump haben betont, dass die USA sich aus Konflikten zurückziehen, die sie nicht mehr betreffen. Dieses Vakuum wird von aufstrebenden Mächten wie China, Russland, Indien und Brasilien gefüllt, die ihre eigenen Vorstellungen von Ordnung durchsetzen möchten. Das führt zwangsläufig zu Konflikten, da unterschiedliche Konzepten aufeinanderprallen.

Ist das eine ungewöhnliche Entwicklung oder einfach der Lauf der Dinge?

In der Tat waren die letzten Jahrzehnte unserer Geschichte durch eine Phase relativer Stabilität geprägt. Diese lange Periode relativer Ruhe hat jedoch zu einer gewissen Verstummung der Diplomatie geführt. Momentan erleben wir eine Krise, die von geschichtlichen Umwälzungen begleitet wird. Solche Phasen sind in der Geschichte nicht neu; sie reichen bis in die Antike zurück.

Können Sie eine seriöse Einschätzung geben, wie lange diese Phase andauern wird?

Vorhersagen in solchen Kontexten sind oft ungenau. Der Verlauf bewaffneter Konflikte kann sowohl schnell zu Ende gehen als sich über Jahrzehnte hinziehen. Lassen wir uns optimistisch stimmen und hoffen, dass in zehn Jahren die meisten Konflikte gelöst sind.

Aktuell wirken die Fronten in vielen Konflikten sehr verhärtet. Was braucht es, um wieder in einen Friedensprozess zurückzukehren?

Die Lösung erfordert die Intervention starker Staaten, die als Vermittler fungieren können. Dies gilt insbesondere für die USA, Russland und China, aber auch für Saudi-Arabien und Katar. Diese Länder haben möglicherweise ein Interesse daran, von den gegenwärtigen Konflikten zu profitieren.

Inwiefern profitieren diese Staaten?

Insbesondere die arabischen Staaten haben Vorteile daraus gezogen, dass der Iran geschwächt wird. Zudem gibt es mächtige Waffenlobbys, die an den hohen Rüstungsausgaben verdienen. Beispielsweise liefern Tiefen des Konflikts in Gaza ein unglaubliches Ausmaß an Käufen amerikanischer Waffen, was zu finanziellen Ausgaben führt, die mit den Budgets für Wissenschaft und Technologie konkurrieren.

Was kann die Zivilbevölkerung zu Friedensprozessen beitragen?

Die Möglichkeiten der Zivilbevölkerung, Einfluss zu nehmen, sind begrenzt. Trotz zahlreicher Proteste, etwa in Israel, zeigen sich oft geringe Auswirkungen. International sind die moralischen Fronten stark polarisiert, was den Friedensaktivismus in eine schwierige Lage bringt.

Wie sehen Sie die Rolle der UN? Ist die UN aktuell handlungsfähig?

Die Vereinten Nationen bilden das Fundament internationaler Diplomatie. Trotz ihrer ineffektiven Strukturen, insbesondere im Sicherheitsrat, spielen sie eine zentrale Rolle. Die UN bietet eine Plattform zur Analyse und Diskussion der globalen Probleme, und sie können bei Bedarf eindringliche Appelle an die Weltgemeinschaft richten. Auch wenn sie nicht perfekt sind, ist die Existenz einer UNO unverzichtbar in der internationalen Politik.

