Frischer Wind für Feldkirchen: SPÖ und Unabhängige bilden neues Wahlbündnis für Gemeinderatswahl 2027

Neues Wahlbündnis „SPÖ und Unabhängige“ in Feldkirchen vorgestellt

In der Bezirksstadt Feldkirchen ist ein neues politisches Bündnis aus der SPÖ und der Liste „Gemeinsam für Feldkirchen“ formiert worden. Das Bündnis tritt unter dem Namen „SPÖ und Unabhängige“ zur nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl an.

Die gemeinsame Liste wurde auf dem Hauptplatz von Feldkirchen mit Blick auf das Rathaus präsentiert. Dort amtiert seit zwölf Jahren Bürgermeister Martin Treffner von der ÖVP.

Gräfling als Bürgermeisterkandidat

Bürgermeisterkandidat des Bündnisses „SPÖ und Unabhängige“ ist der 43-jährige Stadtrat Christoph Gräfling. Er kündigte an, den amtierenden Bürgermeister Martin Treffner herauszufordern. Gräfling erklärte, er wolle Bürgermeister werden und sei überzeugt, dafür bereit zu sein. Er sagte weiters, er wolle kein Showkandidat sein und keine bloßen großen Ankündigungen machen.

Gräfling war früher stellvertretender Landessprecher der Grünen. Nach einem Bruch mit den Grünen gründete er 2023 die parteifreie Liste „Gemeinsam für Feldkirchen“, die derzeit vier von insgesamt 31 Mandaten im Feldkirchner Gemeinderat hält.

SPÖ als zweitstärkste Kraft im Gemeinderat

Die SPÖ verfügt im Gemeinderat von Feldkirchen aktuell über acht Mandate und ist damit zweitstärkste Kraft hinter der ÖVP. Die ÖVP hält derzeit 14 Mandate. SPÖ-Stadtparteiobfrau in Feldkirchen ist Isabella Breiml, SPÖ-Bezirksparteiobmann ist Herwig Seiser.

Gräfling sagte bei der Vorstellung des Bündnisses, er sei überzeugt, dass es im Rathaus frischen Wind brauche. Seine Liste und die SPÖ verbinde der Wunsch, „den Stillstand in der Stadt“ zu überwinden.

Stimmen aus der SPÖ

Isabella Breiml sprach von vielen Herausforderungen in Feldkirchen und bezeichnete das Bündnis als kreative gemeinsame Lösung. Herwig Seiser erklärte, Grundvoraussetzung für das Gelingen des Experiments sei, dass die SPÖ mit der Gruppe „Gemeinsam für Feldkirchen“ die Werte teile.

SPÖ-Landesgeschäftsführer David Potocnik betonte, man sei für Kooperationen offen, wenn sie Sinn ergäben. Zugleich sagte er, es gebe derzeit keine konkreten Pläne für ähnliche gemeinsame Listen in anderen Gemeinden.

Zehn Monate vor der nächsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl stellen sich Parteien in vielen Kommunen neu auf. Das Bündnis „SPÖ und Unabhängige“ will bei der Gemeinderatswahl im Februar 2027 antreten.