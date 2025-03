Fröhliche Atmosphäre und gesellige Menschen: Impressionen vom Bauernbundball 2025 in Graz

Der Bauernbundball, als größtes Ballhighlight Europas, fand am Freitag in Graz wieder einmal das Publikum in Lederhosen, Steireranzügen und Dirndln erfreut. Dieses Jahr stand der steirische Wein im Mittelpunkt des Geschehens.

GRAZ/STEIERMARK. Am Freitag, dem 23. Februar 2025, öffnete der steirische Bauernbundball seine Türen in Graz, wo Gäste aus der gesamten Region zusammenkamen, um in traditioneller Tracht zu feiern. Das diesjährige Motto legte den Fokus auf die exquisite Vielfalt des steirischen Weins, der für seine Qualität und Einzigartigkeit bekannt ist. Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Ballweinverkostung, bei der die besten Weine in den Kategorien Sauvignon Blanc, Muskateller, Schilcher, Riedenburgunder, Junker, Sekt und Rotwein gekürt wurden – die „glorreichen Sieben“.

Fotos vom Bauernbundball 2025



Das Event war nicht nur ein Fest für die Augen, sondern bot auch ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, das die Festgäste zum Tanzen und Feiern einlud. Die Kombination aus traditioneller Tracht, exzellentem Wein und geselliger Atmosphäre fand großen Anklang. In der Junker-Bar und an verschiedenen Ausschankstellen hatten die Besucher die Möglichkeit, die ausgezeichneten Weine zu probieren, die die steirische Weintradition repräsentieren. Damit zeigt der Bauernbundball einmal mehr, warum er als einer der schönsten Bälle Europas gilt. Die Fotos von diesem unvergesslichen Abend findest du in unserer Galerie.

