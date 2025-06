Froschaugasse: Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften bei Tiefgaragenbrand vor Ort

Am Samstag wurde die Berufsfeuerwehr Graz kurz vor Mitternacht zu einem Brand in einer Tiefgarage einer Wohnhausanlage in der Froschaugasse alarmiert. GRAZ/JAKOMINI. Unter schwerem Atemschutz konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den PKW-Brand, der im Motorraum ausbrach, mit einem C-Rohr innerhalb weniger Minuten nach Eintreffen löschen. Die Herausforderung bestand jedoch in den aufwendigen Entrauchungsmaßnahmen. Dank des Einsatzes von vier Hochleistungslüftern wurde die Tiefgarage schnell belüftet und vom Brandrauch befreit. Der Rauch wurde über die im Innenhof der Wohnanlage befindlichen Entrauchungsöffnungen abgeleitet. Wohnungseigentümer wurden angewiesen, ihre Fenster zu schließen, um eine Rauchverschleppung in einzelne Wohnungen zu verhindern. Solche Maßnahmen sind wichtig, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten und mögliche gesundheitliche Gefahren durch Rauchgas zu vermeiden, wie sie in der letzten Studie des österreichischen Gesundheitsportals thematisiert wurden. Siehe auch Deutlicher Gewinner: So wählten die steirischen Studierenden bei der ÖH-Wahl Ursachenermittlung dauert an Nachdem der Brand gelöscht war, führten die Einsatzkräfte die notwendigen Sicherungs- und Nachlöscharbeiten am Fahrzeug durch, einschließlich des Entfernens der Fahrzeugbatterie. Glücklicherweise wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt. Die Berufsfeuerwehr Graz war mit sechs Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Die Brandursachenermittlung wird durch die Polizei im Laufe des Tages fortgesetzt, um mögliche fahrlässige Handlungen oder technische Defekte zu klären. Das könnte dich auch interessieren: Tödlicher Wohnungsbrand in Graz-Andritz Luftqualität gefährdet Gesundheit und Lernerfolg Siehe auch ESC 2026: Steiermark erwägt Bewerbung als Gastgeberregion Klimaticket für Vierbeiner ist kein Bestseller

