Frühjahrsauftakt: Grazer Aufstiegsträume in der unteren Liga

Am kommenden Wochenende startet die Frühjahrssaison im steirischen Unterhaus in vollem Gange. In den Ligen Unterliga, Gebietsliga und 1. Klasse kämpfen zahlreiche Grazer Vereine um den Aufstieg.

GRAZ. Am vergangenen Wochenende fand nicht nur in der Merkur Arena ein spannendes Grazer Derby statt. Auch in der 1. Klasse Mitte/A kam es zu einem hitzigen Duell, als der JSV Mariatrost den LUV Graz empfing. In einer packenden Begegnung, die von sechs Gelben Karten geprägt war, zeigte der JSV Mariatrost eine dominante Leistung und gewannen mit 4:0 durch Tore von Jakob Schmid, Otto Schak, Tim Grunau sowie einem Eigentor von Lowrence Alphonsus. Auch der ASV Gösting feierte einen Sieg mit 2:0 gegen Semriach II, während der Tabellenführer Austria ASV Puch FK mit einem klaren 8:2 gegen Gratkorn II glänzte. Strassgang musste sich hingegen gegen Pachern II mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Am kommenden Samstag steht ein weiteres Grazer Derby an, wenn Austria Puch Strassgang empfängt.

Andritz als Aufstiegsfavorit



Die 1. Klasse Mitte/A war die erste Spielklasse im steirischen Unterhaus, die am vergangenen Wochenende den Spielbetrieb nach der Winterpause aufgenommen hat. In der Unterliga Mitte steht der SV Andritz nach 13 Runden mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach zehn Jahren ohne Aufstieg blühen die Hoffnungen der Andritzer auf eine Rückkehr in die Oberliga, allerdings sind Gössendorf und Peggau den Grazern dicht auf den Fersen. Die erste Herausforderung wartet am Freitag mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Übelbach, wo die Andritzer in dieser Saison ihre einzige Niederlage (1:4) hinnehmen mussten.

Ein weiterer Grazer Vertreter in der Unterliga ist der SVU Liebenau, der mit sechs Punkten Rückstand auf den SV Andritz noch alle Chancen auf den Aufstieg hat. Zum Auftakt geht es für die Liebenauer zum Tabellennachbarn nach Gratkorn.

GSC in Lauerstellung



In der Gebietsliga Mitte hat sich der GSC mit einem starken Herbst in eine vielversprechende Position für den Aufstieg gebracht. Nur drei Punkte fehlen auf Tabellenführer Hausmannstätten vor dem bevorstehenden Auftaktspiel, das gleich ein wichtiges Sechs-Punkte-Spiel darstellt, da Hausmannstätten die Gäste in der „Gruabn“ empfängt.

Am anderen Ende der Tabelle hat der Aufsteiger Graz-United nach 13 Spielen nur drei Punkte gesammelt, was ihre Aufstiegschancen stark gefährdet. Mit mehreren Abgängen in der Winterpause stehen die Eggenberger vor einer schweren Restsaison. Die erste Herausforderung nach der Winterpause erwartet sie gegen den SV Weinitzen. Der dritte Grazer Vertreter in der Gebietsliga, Murfeld, hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert, und wird zum Start gegen den Vorletzten Gössendorf II antreten.

SV Justiz kämpft um Anschluss



Für den letzten Grazer Vertreter im Unterhaus, den SV Justiz, beginnt die Frühjahrssaison am Freitag. Die Mannschaft konnte sich in der 1. Klasse Mitte/B im Herbst gut präsentieren und belegt aktuell den dritten Platz, sechs Punkte hinter Tabellenführer Tobelbad. Zum Auftakt steht ein wegweisendes Heimspiel gegen den punktgleichen FC Fernitz-Mellach an, das ein weiteres Sechs-Punkte-Spiel darstellt.

