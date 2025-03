Frühling: Die Eissalons in Simmering starten bereits mit ihren Angeboten

Der Sommer steht schon vor der Tür. Die passende Abkühlung kommt in der Waffel. Wo man in Simmering bereits Eis genießen kann, erfährst du hier.



WIEN/SIMMERING. Endlich steigen die Temperaturen, die Sonne setzt sich durch, und die frostigen Tage gehören der Vergangenheit an. Das bedeutet eines: Die Eissaison hat begonnen!

Von innovativen Kreationen wie Dubai-Schokoladeneis über klassische italienische Sorten bis hin zu verlockenden Waffeln mit einer Kugel Eis und köstlicher Soße – in Simmering können sich Eisliebhaber auf eine breite Palette freuen. MeinBezirk hat die besten Eissalons in der Umgebung besucht, um dir den perfekten Ort für deine süße Abkühlung zu zeigen.

Isa’s Eissalon

Das beliebte Café Isa’s Eissalon in der Thürnlhofstraße 30 hat den Verkauf von Eiscreme bereits aufgenommen. Die Gäste können aus verschiedenen Sorten wählen, darunter Gletscher- und Mohn-Eis. Wer seine Lieblingssorten nach Hause mitnehmen möchte, kann sich eine ganze Eisbox besorgen. Im März hat das Café von Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr geöffnet; ab April sind auch Sonn- und Feiertage Teil der Öffnungszeiten.

I Fratelli

Ein Besuch bei „I Fratelli“ in der Simmeringer Hauptstraße 111 ist wie ein Aufenthalt im süßen Himmel. Die Eisdiele bietet 24 verschiedene Eissorten, und alle zwei Wochen wird eine neue Kreation vorgestellt. Die nächste kommt in Form von Dubai-Schokoladeneis. In dieser Eisdiele gibt es auch Soufflés, Waffeln und befüllbare Croissants, die mit verschiedenen Soßen und Füllungen verfeinert werden können. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr.

Die Eisdealer

Ein Klassiker unter den Simmeringer Eisdielen ist „Die Eisdealer“, die sich am Münnichplatz 1 in Kaiserebersdorf befinden. Hier können sich die Kunden auf viele spannende neue Sorten freuen, unter anderem auch das angekündigte Dubai-Schokoladen-Eis. Die Öffnungszeiten sind im März täglich von 11 bis 20 Uhr, im April bis 21 Uhr und ab Mai sogar bis 22 Uhr.

Eiserei 11

Die Eiserei 11 aus Zwölfaxing hat ihren Verkaufsstand in der Geringergasse 27 in Simmering erneut eröffnet. Die Gäste können sich auf italienisches Eis im Schoko-Krokant-Stanitzel sowie auf eine Auswahl erfrischender Getränke und Kaffee von einer regionalen Rösterei freuen. Geöffnet ist bei schönem Wetter täglich von 12 bis 19 Uhr.

