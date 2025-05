Frühling Konzert der Musikkapelle Tumpen

UMHAUSEN (ea). Am Donnerstag, den 18. Mai, dem Feiertag „Christi Himmelfahrt“, fand im Kursaal des Gesundheitshotels Vivea in Umhausen ein beeindruckendes Frühjahrskonzert der Musikkapelle Tumpen statt. Unter der Leitung von Obmann Wolfgang Schnegg konnte eine illustre Gästeschar begrüßt werden, darunter Bürgermeister Jakob Wolf, zahlreiche Vertreter der Gemeinde, Bezirkskapellmeister Martin Dosch sowie Bezirksjugendreferentin Angela Friedle. Auch die Ehrenmitglieder der Musikkapelle Tumpen waren anwesend und verleihen dem Ereignis damit eine besondere Note.

Das Konzert wurde feierlich vom Jugendblasorchester „Umha-Tum“ eröffnet. Dieses talentierte Ensemble setzt sich aus jungen Musikern zusammen, die mit viel Engagement und Leidenschaft die Musiktradition in Umhausen lebendig halten. Das Repertoire reichte von traditioneller Blasmusik bis hin zu moderneren Arrangements, die das Publikum begeisterten und eine Brücke zwischen den Generationen schlugen. Die Darbietungen zeugten von der hohen musikalischen Ausbildung der jungen Musiker und ihrem Enthusiasmus, was das Publikum sichtlich erfreute.

Ein besonderes Highlight des Abends war ein Gemeinschaftsauftritt der Musikkapelle Tumpen und des Jugendblasorchesters. Diese symbiotische Verbindung von Jung und Alt unterstreicht nicht nur die Bedeutung von Musik in der Gemeinschaft, sondern auch die Verantwortung, die Zukunft des Blasmusikgenre aktiv zu fördern.

Der Kursaal des Gesundheitshotels Vivea bot den idealen Rahmen für das Konzert. Mit seiner hervorragenden Akustik und der warmen, einladenden Atmosphäre sorgte er dafür, dass die Musik in vollem Glanz erstrahlte. Die Veranstaltung stellte eine Gelegenheit dar, die lokale Kultur zu feiern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Dies ist besonders wichtig in Zeiten, in denen die sozialen Bindungen in vielen Gemeinden oft durch digitale Kommunikation ersetzt werden.

Insgesamt war das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Tumpen nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch ein Zeichen der Zusammenführung der Gemeinde Umhausen, das die Liebe zu Musik und Gemeinschaft zelebriert. Solche Events tragen dazu bei, die Kultur unser Lebendigkeit zu bewahren und die nächsten Generationen zu inspirieren, in die Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten.





