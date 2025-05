Frühschoppen im Schutzhaus Groß Jedlersdorf: Ein geselliges Treffen im Herzen von Groß Jedlersdorf

Herzlich Willkommen zu unserem Frühschoppen! Kommt in Scharren, eilt herbei, zum Frühschoppen, seid mit dabei! Bei gutem Essen und feinem Wein kann der Sonntag Vormittag wunderbar sein. Freut euch auf neue Klänge und präsentiert wird euch mein brandneues Songprogramm! Veranstaltung: **Frühschoppen im Schutzhaus Groß Jedlersdorf**

Datum: **Sonntag, 25. Mai 2025**

Uhrzeit: **10:00 – 15:00 Uhr**

Highlights: **Live Musik mit Sandra Wildeis** – Schlager, Oldies, Austropop & Evergreens, alles darauf ausgerichtet, euch zu unterhalten!

Der Eintritt ist frei, eine Musikspende wird gerne entgegengenommen. Ich freue mich auf euch! Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Sei dabei und hab Spaß an einem großartigen Sonntag! Reservierungen sind herzlich willkommen unter: **0680 – 325 94 41**. Wir hoffen auf schönes Wetter und ein entspanntes Beisammensein im Gastgarten des Schutzhauses!



Contextual Enhancements

This HTML code promotes a Frühschoppen event on May 25, 2025, at the Schutzhaus Groß Jedlersdorf, known for its outdoor garden spaces that are perfect for a relaxing gathering during warmer months. The event features live music by Sandra Wildeis, who will cover popular music genres such as Schlager, Oldies, and Austropop.

Frühschoppen is a traditional Austrian custom, typically involving social gatherings over food and drink, often accompanied by music. It’s the perfect way to socialize with friends and family while enjoying the vibrant atmosphere of live performances.

Make sure to reserve your spot by calling the provided number. Join us for a memorable Sunday filled with good company, great music, and enjoyable weather!





