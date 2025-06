Frühsommerlicher Juni-Start: Bildergalerie aus der Wiener Innenstadt

Am ersten Junitag 2025 erlebte Wien ein traumhaftes Frühsommerwetter, das die Stadt in eine Postkartenlandschaft verwandelte. MeinBezirk nutzte die Gelegenheit für einen entspannenden Spaziergang durch die malerischen Gärten des Schloss Belvedere, den Schwarzenbergplatz, den Rathauspark und den Resselpark. Hier sind einige eindrucksvolle Eindrücke in einer wunderschönen Bildergalerie.

WIEN/LANDSTRASSE/INNERE STADT. Mit Temperaturen von 28 Grad, einem überwiegend klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein herrschte am frühen Sonntagnachmittag perfektes Postkartenwetter in der österreichischen Hauptstadt. Vor dem drohenden Unwetter, das am Abend mit Hagel, Sturm und Starkregen aufziehen sollte, nutzten viele Wienerinnen und Wiener sowie Touristen die Gelegenheit, um durch die charmanten Gassen Wiens zu flanieren.

Das barocke Ensemble des Schloss Belvedere zog mit seinen kunstvoll angelegten Gärten zahlreiche Besucher an. Trotz der Bauarbeiten am Eingang konnten viele beeindruckende Schnappschüsse gemacht werden. Die Verbindung aus Teich und bunten Blumen auf der einen Seite und dem weitläufigen Garten auf der anderen Seite bot eine magische Kulisse, die an ein Gemälde erinnerte.

Streetfood am Schwarzenbergplatz

Richtung City fanden die Erholungssuchenden am Schwarzenbergplatz einen schattigen Platz zum Abkühlen. Der berühmte Hochstrahlbrunnen sorgte für eine angenehme Abkühlung. Zudem fand am Sonntag das „Piazzza! Streetfoodfestival“ statt, bei dem die Besucher unter den Foodtrucks mit erfrischenden Sommerdrinks und Cocktails schlendern konnten.

Nach einem erfrischenden Aufenthalt ging es mit der Straßenbahnlinie 2 zum Rathauspark. Dort erlebte man einen Rathausplatz, der an diesem Tag ohne Stände und Bühnen auskam – ein ungewohnter Anblick. Bald darauf wird hier das „Pride Village“ aufgebaut, wo regelmäßig Familien und Paare das angenehme Wetter genießen.

Rathausplatz endlich „leer“

Der Platz vor dem Wiener Rathaus war an diesem Tag überraschend ruhig, während nur das Plätschern des frisch renovierten „Nordbrunnens“ zu hören war. Während des Spaziergangs entdeckten wir auch ein frisch verheiratetes Pärchen, das für ihr professionelles Fotoshooting inmitten dieses malerischen Ambientes posierte.

Zum Abschluss des Tages ging es zum Resselpark, der sich nahe der beeindruckenden Karlskirche befindet. Hier funkelte das historische Gebäude in der Sonne, während Eltern mit ihren Kindern, Studierende und Jugendliche die Zeit am Teich mit Eisessen, Picknicken und Musizieren genossen.

Wie der Tag an den erwähnten vier Orten in Wien aussah, könnt ihr in unserer Bildergalerie sehen.



Mehr zum Thema:

Christkindlmärkte müssen Baustellen weichen

Diese Events sollte man in Wien nicht verpassen

Schweres Unwetter mit Hagel und Starkregen über Wien