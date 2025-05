FSME und Borreliose: Der Start der Zeckensaison – Empfehlungen für Schutzmaßnahmen und Impfungen

Mit dem Frühling und dem Beginn der Zeckensaison steigt das Risiko für Krankheiten wie FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Borreliose, die Zecken auf den Menschen übertragen.

TIROL. Wenn die Temperaturen steigen und die Natur erwacht, wird es auch Zeit für Zecken, die in Wäldern, auf Wiesen, in Gärten oder in dichtem Unterholz aktiv werden – all dies sind beliebte Orte für Spaziergänge, Wanderungen und Spielrunden. Daher ist der Schutz vor Zeckenbissen in den Frühlingsmonaten besonders wichtig.

„Gegen eine Zecken übertragene Krankheit kann man aktiv etwas tun: Der einzig wirksame Schutz gegen FSME ist eine Impfung. Eine fristgerechte Impfung verhindert zu über 90 Prozent die Erkrankung und schwerwiegende Verläufe – unabhängig vom Alter“, erklärt Gesundheitsdirektorin Theresa Geley. Österreich zählt zu den FSME-Risikogebieten in Zentraleuropa, und daher ist eine umfassende Immunisierung besonders wichtig. „Überprüfen Sie Ihren Impfstatus rechtzeitig vor den warmen Monaten, um gegebenenfalls eine Auffrischung vorzunehmen. Die Wirkung tritt bereits innerhalb von zwei Wochen ein.“ Neben der FSME-Impfung gibt es weitere Tipps zur Vermeidung von Zeckenstichen.

Zeckengefahr verlängert sich

Zecken sind mittlerweile in ganz Österreich aktiv – sogar in Höhenlagen über 1.500 Metern. „Der Klimawandel fördert die frühzeitige und ausgedehnte Vermehrung der Zecken,“ erläutert Geley. FSME ist eine durch Zecken übertragene Viruserkrankung, die grippeähnliche Symptome aufweist und in schweren Fällen das zentrale Nervensystem angreifen kann, was gefährliche Komplikationen wie Entzündungen von Hirnhäuten nach sich ziehen kann.

Kinder sind häufig anfälliger, jedoch gilt auch für sie: „Der Schutz beginnt mit der Impfung – empfohlen ab dem vollendeten ersten Lebensjahr“, betont Geley.

Früherkennung von Borreliose

Zusätzlich zu FSME können Zecken Borreliose (Lyme-Krankheit) übertragen, eine bakterielle Infektion, die Hautveränderungen und Gelenkentzündungen hervorrufen kann. Ein typisches Anzeichen ist die Wanderröte – ein sich ausbreitender Hautausschlag. Bei rechtzeitiger Behandlung heilt die Erkrankung meist vollständig. Da es gegen Borreliose keine Impfung gibt, ist es wichtig, Zeckenstiche zu vermeiden.

Nach jedem Aufenthalt im Freien sollte man seinen Körper gründlich absuchen – insbesondere bei Kindern, da Zecken warme, feuchte Körperregionen bevorzugen. Effektive Vorbeugungsmaßnahmen sind das Tragen geschlossener, heller Kleidung, das Benutzen von Insektenschutzmitteln und das vorsichtige Vermeiden von hohem Gras und dichter Vegetation. Regelmäßige Kontrollen von Haustieren auf Zecken sind ebenfalls ratsam, um eine zusätzliche Infektionsquelle zu minimieren.

Factbox: Zecken, FSME und Borreliose – Wichtige Informationen



FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis)

Inkubationszeit: drei bis 28 Tage

Erkrankungsanzeichen: grippeähnliche Symptome und in schweren Fällen Meningitis

Impfung: ab dem ersten Lebensjahr empfohlen, Auffrischungen alle fünf Jahre (ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre)

Borreliose

Bakterielle Infektion, jährlich ca. 25.000 bis 70.000 Neuerkrankungen in Österreich.

Symptome: Wanderröte, Fieber, Gelenk- und Nervenentzündungen.

Keine Impfung vorhanden – rechtzeitige Antibiotikatherapie ist wichtig.

Schutzmaßnahmen: Längere Kleidung, Insektenschutzmittel, gründliches Absuchen des Körpers und schnelle Entfernung von Zecken.

Mehr Informationen zur Impfung

Weitere Nachrichten aus Tirol

Wie Sie sich vor FSME und Borreliose schützen können, ist entscheidend für Ihre Gesundheit.