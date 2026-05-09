Führerloser Güterzug löst Einsatz in Ledenitzen aus: Gesperrte Bahnstrecke und Rätsel um Ursache

Führerlose Güterzugsgarnitur rollt vom Bahnhof Ledenitzen los

Am Samstagnachmittag ist eine führerlose Zugsgarnitur vom Bahnhof Ledenitzen selbstständig losgerollt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, auch Sachschäden traten nicht auf.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Die Bahnstrecke war bis zur Bergung der Zugsgarnitur gesperrt und wurde um 15.49 Uhr wieder freigegeben.

Bei der Zugsgarnitur handelte es sich um 20 Güterwaggons, die zuvor am Bahnhof Ledenitzen abgestellt worden waren. Die Waggons waren gemäß geltenden betriebsinternen Regelungen in eine Richtung gesichert, rollten jedoch in die entgegengesetzte Richtung los.

Die führerlose Garnitur bewegte sich in Richtung Rosenbach und kam rund 1,3 Kilometer nach dem Bahnhof Ledenitzen zum Stillstand. Die Ursache für das Losrollen der Waggons ist unbekannt.

Aufgrund automatischer Sicherheitsvorkehrungen wurden alle Signale auf Rot geschaltet. Nach Angaben der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Personen oder Sachen.