Führerschein in Arbeit: Mann ohne Lenkberechtigung bei Polizeikontrolle in Vöcklabruck erwischt

Führerscheinanwärter ohne Lenkberechtigung in Vöcklabruck gestoppt

In Vöcklabruck ist Donnerstagvormittag ein 23-jähriger Führerscheinanwärter von der Polizei hinter dem Steuer eines Pkw kontrolliert worden. Der Mann besitzt nach Angaben der Polizei Oberösterreich keine Lenkberechtigung.

Die Beamten untersagten dem 23-jährigen syrischen Staatsangehörigen aus Vöcklabruck die Weiterfahrt. Gegen ihn wird eine Anzeige erstattet.

Der Mann war mit einem Pkw auf der Salzburger Straße in Vöcklabruck unterwegs. Er fuhr in Richtung Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.

Die Kontrolle fand im Rahmen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle statt. Der 23-Jährige war nach den Angaben der Polizei auf dem Weg zu einer amtsärztlichen Untersuchung.