Führerscheinneuling verursacht Frontalzusammenstoß mit Verletzten bei Straßenrennen in Wien

In der Nacht auf Freitag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Winckelmannstraße, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher ist ein 18-jähriger Mann, der erst vor kurzem seinen Führerschein erhalten hatte und mutmaßlich an einem illegalen Straßenrennen beteiligt war.

Aktualisiert am 28. März, 13.21 Uhr

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Die Roadrunner-Szene, bekannt für illegale Straßenrennen und riskante Fahrmanöver, steht erneut in der Kritik. Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstagabend um 21.45 Uhr ein schwerer Unfall in Rudolfsheim-Fünfhaus gemeldet.

Ein Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn der Winckelmannstraße und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten nach einer Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, was die alarmierende Situation verdeutlicht.

Nach Angaben der Berufsrettung erlitt der 37-jährige Fahrer Prellungen und Abschürfungen, während der 18-Jährige leichte Kopfverletzungen sowie Abschürfungen und wahrscheinlich einen Beinbruch bekam. Laut Polizei handelt es sich hierbei um den mutmaßlichen Unfallverursacher.

Ein gefährliches Straßenrennen

Ersten Aussagen von Zeugen zufolge verlor der 18-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses Verhalten wird bislang mit dem Verdacht auf ein stattfindendes Straßenrennen in Verbindung gebracht. Solche Rennen sind in vielen Städten zunehmend ein Problem, da sie nicht nur die Sicherheit der Fahrer gefährden, sondern auch Unbeteiligte in Gefahr bringen können.

Der 18-Jährige, Inhaber eines Probeführerscheins, wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt. Zudem hat das andere Fahrzeug, mit dem er anscheinend an dem Rennen teilgenommen hatte, den Unfallort nach kurzer Zeit verlassen, als die Polizei eintraf – ein weiterer schwerwiegender Punkt in dieser Angelegenheit.

Die Polizei ermittelt weiterhin, um die genauen Umstände des Unfalls aufzuklären und andere mögliche Beteiligte zu identifizieren.

