Fünf Tage lang: Geco-Festival bietet ein Programm für Nachhaltigkeit

Das Geco Festival ist zurück und erstreckt sich dieses Mal über zahlreiche Standorte in der Grazer Innenstadt: von 10. bis 14. Juni 2025 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm aus Musik, Workshops und vielem mehr.

GRAZ. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt des Grazer Eco Festivals, auch bekannt als Geco Festival, auf dem Thema Nachhaltigkeit. In einem Zeitraum von fünf Tagen wird das Event viele Bereiche der Stadt aktivieren. Thomas Winkler, Initiator und Geschäftsführer des Apflbutzn Stores in der Sporgasse, betont, dass es Ziel des Festivals sei, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, dass ein nachhaltiger Lebensstil nicht zwingend teuer sein muss. „Insbesondere in herausfordernden Zeiten ist nachhaltiges Denken von großer Bedeutung“, erklärt Winkler.





Pop-up, Comedy und Musik

Zu den Höhepunkten des Festivals zählen unter anderem das Lokal „Das Liebig“ mit einem Pflanzentausch-Café, der Lendhafen, der als Schauplatz für ein Business Pop-up dient, und die Kreisslerei in der Sporgasse, die eine Comedy-Bühne bieten wird. Neben diesen Attraktionen sind auch Vorträge, Workshops und musikalische Darbietungen geplant. „Für die Größe der Stadt hat Graz ein außergewöhnlich gutes Angebot an nachhaltigen Produkten und Shops“, fügt Winkler hinzu. Das Festival soll als Plattform dienen, auf der engagierte Initiativen, nachhaltige Unternehmen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, um einen ressourcenschonenden Lebensstil im Alltag zu fördern. Caroline Schweighofer aus der Marketingabteilung ergänzt: „Es geht darum, Inspiration zu bieten und Mut zu machen, dass jeder Beitrag zur Nachhaltigkeit zählt.“





Informationen und Programm

Das Geco-Festival findet vom 10. bis 14. Juni 2025 statt und der Eintritt ist kostenlos.

Dienstag, 10. Juni 2025 Eröffnungsspaziergang durch alle Locations: 17–19 Uhr, Treffpunkt: Lendhafen (Lendkai 17)

17–19 Uhr, Treffpunkt: Lendhafen (Lendkai 17) Klima-Pakt Kochworkshop: 16–20 Uhr, Ort: Heidenspaß (Griesgasse 8)

16–20 Uhr, Ort: Heidenspaß (Griesgasse 8) Cocktail Verkostung: ab 19 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2)

Mittwoch, 11. Juni 2025 Nachhaltiger Aktionstag der FH Joanneum: 12–22 Uhr, Ort: FH Joanneum

12–22 Uhr, Ort: FH Joanneum Erkunden von Erd- und Naturfarben: 14–16 Uhr, Ort: Nachhaltige Kreisslerei (Sporgasse 24)

14–16 Uhr, Ort: Nachhaltige Kreisslerei (Sporgasse 24) Radtour „Grazer Bio-Gemüse“: ab 15.15 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2)

Mixed Comedy Show: 19–21 Uhr, Ort: Nachhaltige Kreisslerei (Sporgasse 24)

Donnerstag, 12. Juni 2025 B2B Business Brunch: 9–12 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendkai 17)

9–12 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendkai 17) B2B After Work Meet-up: 17–20 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendkai 17)

17–20 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendkai 17) Klimafreundlichkeits-Pubquiz: ab 18.30 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2)

ab 18.30 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2) Ghana & Blobal Mamas – Reisebericht: ab 19 Uhr, Ort: Chic Ethic (Tummelplatz 9)

Freitag, 13. Juni 2025 10 Jahre Apflbutzn: 12 bis 18 Uhr, Ort: Apflbutzn (Sporgasse 24)

12 bis 18 Uhr, Ort: Apflbutzn (Sporgasse 24) Pflanzentausch-Café: ab 15 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2)

ab 15 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2) (Klima)Märchenstunde: 18–19.15 Uhr, Ort: Murinsel

18–19.15 Uhr, Ort: Murinsel Bio-Wein-Verkostung: ab 19 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2)

ab 19 Uhr, Ort: „Das Liebig“ (Liebiggasse 2) Universum: Rohstofflieferant der Zukunft?: 19.45–21 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17)

Samstag, 14. Juni 2025 Picknick Brunch: 9–13 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17)

9–13 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17) Klimaschutz für alle: 9–13 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17)

9–13 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17) Radtour „Essbares Graz“: ab 13 Uhr, Ort: Lendhafen (Lendplatz 17)

Bio-Genussdinner Geco Edition: ab 18.30 Uhr, Ort: „Das Liebig" (Liebiggasse 2, mit Voranmeldung)

