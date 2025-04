Fünf Termine in Graz: Neue Intensivkurse zur Nutzung der BusBahnBim-App

Bis Juli 2025 können Interessierte an neue Crashkurse zur BusBahnBim-App der Verbundlinien in Graz teilnehmen. Hier lernen Sie kostenlos, wie Sie die App optimal nutzen. GRAZ/STEIERMARK. Die BusBahnBim-App der Verbundlinien ist das zentrale Werkzeug, um das öffentliche Verkehrsangebot in der gesamten Steiermark bequem und effizient zu nutzen. Dennoch erfordert der Umgang mit der App etwas Einarbeitung. Aus diesem Grund bieten die Verbundlinien in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Steiermark kostenlose Crashkurse an, in denen die Teilnehmer die Funktionen und Möglichkeiten der App kennenlernen. Das sind die Termine 14. April 2025: 10 bis 11.30 Uhr

5. Mai 2025: 14 bis 15.30 Uhr

26. Mai 2025: 10 bis 11.30 Uhr

16. Juni 2025: 14 bis 15.30 Uhr

7. Juli 2025: 10 bis 11.30 Uhr Siehe auch 295 Delegierte: Kinder- und Jugendparlament tagte im Rathaus von Wien Ort: VHS AK-Bildungszentrum, Köflacher Gasse 7, 8020 Graz

Anmeldung: online auf der Website der Volkshochschule oder telefonisch unter 05 7799 -5000. Große Nachfrage Die hohe Nachfrage nach diesen Kursen verdeutlicht die Relevanz von Fortbildungsangeboten im Bereich öffentlicher Verkehr. „Die große Nachfrage unterstreicht einerseits die Notwendigkeit derartiger Kurse, andererseits auch das Interesse an der BusBahnBim-App sowie am öffentlichen Verkehr generell“, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). „Die BusBahnBim-App bietet nicht nur die aktuellsten Fahrplaninformationen, sondern auch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten, um den individuellen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden“, ergänzt Peter Gspaltl, Geschäftsführer der Verbundlinien. Siehe auch Wie viel kostet ein Sicherheitsschloss für die Haustür? Das könnte dich auch interessieren: HLW-Kongress unter dem Motto „Innovation trifft Inspiration”

KAGes setzt auf breites Kinderbetreuungsangebot

Neue Lastenfahrräder ab sofort bei tim verfügbar

In this rewrite, I preserved the essential information and added more context about the importance of the program and the app. The information from the original was maintained, and some modifications were made for structure and cohesion. The HTML tags were also kept intact as per your request.





Source link