Für den guten Zweck: Zweiter Hat Walk und Modenschau in Graz erfolgreich durchgeführt

Beim zweiten Hat Walk in Graz wurden stilvolle Kopfbedeckungen und ein spannendes Modeevent präsentiert.

GRAZ. Der zweite Hat Walk zog in Graz erneut die Aufmerksamkeit auf sich. Rund 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schritten durch die malerischen Straßen der Innenstadt und präsentierten mit Stolz ihre kreativen und oft kunstvollen Kopfbedeckungen. Organisiert von der talentierten Modistin Christine Rohr, war dieser Event ein Teil des internationalen World Hat Walks, der gleichzeitig in über 50 Städten weltweit stattfand. Nach der Registrierung in der Kalchberggasse startete der Umzug vom Joanneumsviertel zur ikonischen Murinsel, einem beliebten Treffpunkt und architektonischen Highlight von Graz.

Fashion Show mit prominenter Jury

Ein Höhepunkt des Events war die Fashion Show, in der die besten Kreationen von steirischen Maßschneiderinnen und -schneidern sowie Modistinnen und Modisten präsentiert wurden. Die Show wurde von talentierten Schülerinnen und Schülern der Modeschule Graz inszeniert. Ein besonderes Augenmerk galt dem Wettbewerb „Best Dressed from Top to Toe“, bei dem eine prominente Jury, bestehend aus Life Ball-Gründer Gery Keszler, Adi Lozancic von Flare Talents und Barbara Krenn-Schöggl, der Direktorin der Modeschule, die auffälligsten und stilvollsten Outfits prämierte.

Zu den besonderen Gästen gehörten auch die bekannten Drag Queens Chemical Princess, Miss Jodie Foxx und Donna Malefica, sowie Designer Frederick Heinrich und Elisabeth Sommerbauer, die als Botschafterin der Fashion Revolution Week Steiermark fungierte. Die Veranstaltung wurde offiziell von KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada im Namen von Bürgermeisterin Elke Kahr eröffnet. Nach einem stilvollen Aufstieg über die Schloßbergtreppe oder den Schloßberglift fand die feierliche Preisverleihung im Aiola Upstairs statt, wo dank der Großzügigkeit der Teilnehmer ein Charity-Empfang durchgeführt wurde, der wohltätige Zwecke unterstützte.

„Der Hut ist nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein Symbol für Persönlichkeit und Haltung. Ich bin froh, dass wir mit dem Hat Walk Austria wieder so viele Menschen begeistern und gleichzeitig Gutes bewirken konnten,“ sagte Christine Rohr. Dieser Event zeigt eindrucksvoll, wie Mode und Stil als Plattform dienen können, um Gemeinschaft und Unterstützung für wichtige soziale Anliegen zu fördern.

