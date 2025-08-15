Für Tierheimhunde: Neuer Trainingsplatz im Grazer Landestierheim

Das Landestierheim Graz hat eine Trainingswiese für Tierheimhunde eingerichtet, die vom benachbarten Kloster der Karmelitinnen zur Verfügung gestellt wird. Eine Nutzung durch die Öffentlichkeit ist jedoch nicht vorgesehen.

GRAZ. Das Landestierheim Graz, gelegen in der Grabenstraße, hat kürzlich eine eingezäunte Trainings- und Auslauffläche für Hunde erhalten. Diese Grünfläche, die durch einen Prekariumsvertrag mit dem Kloster bereitgestellt wird, soll dem gezielten Hundetraining dienen und ist ausschließlich für das Tierheim reserviert. Laut Informationen der Stadt Graz wird die Wiese unter Aufsicht von erfahrenen Trainerinnen und Trainern genutzt, um die Hunde optimal auf eine spätere Adoption vorzubereiten.

KFG-Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher betont die Bedeutung frühzeitigen Trainings für Tierschutzhunde: „Gerade bei den Tierschutzhunden ist es enorm wichtig, umgehend mit dem Training zu beginnen, sodass die Hunde zeitnah vergeben werden können.“ Diese Initiativen sind Teil breiterer Bemühungen, die Adoptionsraten in Tierschutzheimen zu verbessern, was nicht nur den Tieren zugutekommt, sondern auch das Bewusstsein für Tierschutzfragen in der Gesellschaft schärft.

Keine öffentliche Hundewiese



Die neue Wiese hat bereits Anwohnerinnen und Anwohner auf sich aufmerksam gemacht, die ein Interesse gezeigt haben, ihre eigenen Hunde dort auszuführen. Jedoch weist die Stadt darauf hin, dass diese Fläche keine öffentliche Hundewiese ist. Der Zugang ist lediglich dem Landestierheim gestattet, um unkontrollierte Freilauf-Situationen zu vermeiden. Der Vertrag mit dem Kloster ist an hochwertige Trainingsangebote gebunden, weshalb eine Kontrolle notwendig ist.

Obwohl die neue Trainingsfläche eine wertvolle Ressource für das Tierheim darstellt, versteht Stadträtin Schönbacher die Wünsche der Anwohner in Geidorf und Andritz, wo es bisher keine öffentliche Hundewiese gibt. Sie betont, dass diese Entscheidung nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich liegt, sondern bei Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

