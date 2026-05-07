Fuschlsee-Region setzt auf Ganzjahrestourismus: Neue Strategie für Gesundheit und Radtourismus in Planung

Region Fuschlsee setzt auf Ganzjahrestourismus und neue Strategie

Die Region um den Fuschlsee im Flachgau will sich künftig stärker als Destination für Ganzjahrestourismus positionieren. Dafür wurde eine neue Tourismusstrategie erarbeitet, die auf eine klare Ausrichtung der beteiligten Gemeinden abzielt.

Im Mittelpunkt stehen der Ausbau von Gesundheitsangeboten und der Radtourismus. Touristiker rund um den Fuschlsee heben hervor, dass für langfristigen Erfolg eine gemeinsame Linie in der gesamten Region notwendig sei.

Gemeinsame Ausrichtung der Gemeinden

Die sechs Gemeinden Fuschl, Faistenau, Hintersee, Koppl, Ebenau und Hof bei Salzburg sollen künftig enger zusammenarbeiten. Ziel ist es, die Region stärker als einheitliche Tourismusdestination auftreten zu lassen und ganzjährig nutzbare Angebote zu entwickeln.

Daniela Kari, Obfrau des regionalen Tourismusverbandes, verweist darauf, dass gesundheitstouristische Angebote und ganzjährig funktionierende Themen ausgebaut werden sollen. Die Region soll so ausgerichtet werden, dass etwa auch im November noch Radfahren möglich ist.

Neuer Bikepark in Faistenau geplant

Ein zentrales Projekt im Rahmen der Neuausrichtung ist ein moderner Bikepark in Faistenau beim Kesselmannlift. Nach Angaben von Daniela Kari soll dieser abwechslungsreiche Trails, Jumplines und ein Übungsgelände umfassen.

Der Bikepark ist laut Kari so geplant, dass er Einsteigerinnen und Einsteigern ebenso wie Fortgeschrittenen offensteht und sowohl für junge als auch für ältere Menschen geeignet sein soll.