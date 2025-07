Fußball: Benefizspiel erzielt 40.000 Euro für das BORG Dreierschützengasse

Am Freitag fand ein Benefizfußballspiel in der Grazer Merkur Arena zugunsten des Elternvereins des BORG Dreierschützengasse statt. Es wurden beeindruckende 40.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. Der 1. FC Köln besiegte Leicester City mit 3:1.

Das internationale Benefizspiel wurde von der Internationale Fußballcamps Steiermark GmbH (IFCS) organisiert, die beide Vereine während ihrer Sommertrainingslager in der Steiermark betreut. Das hohe Interesse an der Veranstaltung zeigt, wie wichtig es ist, lokale Institutionen zu unterstützen.

Spenden von Klubs, Unternehmen und Besuchern

Die Spendensumme setzte sich aus Beiträgen der beiden Fußballclubs, der Baufirma Granit und dem gesamten Ticketerlös zusammen. Kinder bis 16 Jahre hatten freien Eintritt, während Schüler des BORG spezielle Karten erhielten. Die Stadt Graz stellte das Stadion kostenfrei zur Verfügung.

Die symbolische Scheckübergabe fand während des Spiels statt, bei der Vertreter aus Politik und Sport den Scheck an Helga Chibidziura, die stellvertretende Obfrau des Elternvereins, überreichten. Dieser fantastischen Zusammenarbeit zwischen Sport und Gemeinwohl zeigt die Verbundenheit der Städte mit ihren Gemeinschaften.

