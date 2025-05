Fußball Bundesliga: KI prognostiziert Meisterschaft für Sturm und Klassenerhalt für GAK

Die Bundesligasaison neigt sich dem Ende, und aus einer steirischen Perspektive sieht es positiv aus, zumindest wenn man der Prognose der Künstlichen Intelligenz (KI) Glauben schenkt. Demnach verteidigt der SK Sturm Graz seinen Meistertitel, während der GAK (Grazer Athletiksport-Klub) knapp den Klassenerhalt schaffen könnte.





GRAZ/STEIERMARK. Die österreichische Bundesliga-Saison 2023/24 ist auf der Zielgeraden angekommen, und sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf ist noch alles offen und spannend. Trotz zuletzt zwei schmerzlicher Niederlagen gegen die Wiener Austria, die den SK Sturm Graz die Tabellenführung kosteten, bleibt er laut KI der Hauptkandidat auf den Meistertitel. In einer Simulation der verbleibenden vier Runden steht fest: „Sturm Graz verteidigt erfolgreich den Titel.“

Tabellenprognose laut KI 1. SK Sturm Graz 2. Austria Wien 3. RB Salzburg 4. WAC 5. SK Rapid Wien 6. BW Linz

Die KI zeigt sich optimistisch und prognostiziert, dass der SK Sturm die restlichen vier Partien gewinnen wird. Am Sonntag stehen die Grazer gegen BW Linz auf dem Platz, wo sie ohne die gesperrten Spieler Boving und Grgic antreten müssen. Danach warten noch Salzburg, Rapid und der WAC auf die Grazer.

Hartberg sicher auf Platz acht

Nach einer bitteren Niederlage im Cupfinale muss der TSV Hartberg am Sonntag gegen Altach antreten. Ein Sieg könnte den Hartbergern, abhängig vom Ergebnis in Graz, sogar rechnerisch den Klassenerhalt garantieren. Coach Manfred Schmid äußerte sich nach dem Cupendspiel zuversichtlich: „Wir werden versuchen, die nächsten Spiele, insbesondere gegen Altach, positiv zu gestalten.“ Laut der KI wird es auch gelingen, und Hartberg wird die Saison auf Platz acht hinter dem LASK beenden.

GAK schafft den Klassenerhalt

Für den GAK hat die KI ebenfalls positive Nachrichten, denn der Verein soll knapp in der Bundesliga bleiben. Die jüngsten Siege der Altacher scheinen jedoch nicht auszureichen, um den Klassenerhalt zu sichern, und die Altacher könnten in die zweite Liga absteigen.

Allerdings dürfen die GAK-Spieler sich keine weiteren Fehler erlauben. Ein Sieg am Freitagabend gegen Austria Klagenfurt wäre ein entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt. Derzeit sind sie punktgleich mit den Kärntnern, die am Tabellenende stehen. „Wir sind wieder in der Verfolgerrolle und haben bewiesen, dass uns das liegt“, sagte Trainer Ferdinand Feldhofer optimistisch vor dem Kellerduell. Anpfiff in der Merkur Arena ist um 19:30 Uhr.

Tabellenprognose laut KI 1. SK Sturm Graz 2. TSV Hartberg 3. Austria Klagenfurt 4. WSG Tirol 5. GAK 6. Altach

Obwohl die Vorhersagen der KI faszinierend sind, sollte man sie mit Vorsicht genießen, denn im Fußball gibt es zahlreiche Unwägbarkeiten.

