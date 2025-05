Fußball, Sport und mehr: Die Sportevents der Woche in Graz

In der kommenden Woche gibt es in Graz für Passivsportlerinnen und -sportler wieder viele spannende Sportevents, die man verfolgen und hoffentlich bejubeln kann. Hier erhältst du wöchentlich die neuesten Updates zu den sportlichen Highlights der Stadt.

GRAZ. Die letzte Runde der Fußball-Bundesliga steht bevor, was sowohl für die Anhänger des GAKs als auch von Sturm Graz Pflichttermine sind. Auch die Handballfans dürfen sich freuen, denn der HSG Graz ist in der Landeshauptstadt aktiv. Welche Mannschaften sich demnächst in Graz präsentieren, erfährst du hier.

Fußball

Diese Woche fällt die Entscheidung um den Meistertitel in Graz. Der SK Sturm Graz empfängt den Wolfsberger AC (WAC) im Liebenauer Stadion. Ein Unentschieden würde den Schwoazn ausreichen, um zum zweiten Mal in Folge österreichischer Meister zu werden. Das Stadion ist bereits ausverkauft. Geschaut werden kann das Spiel am Samstag, dem 24. Mai, live im Fernsehen bei ORF 1 mit Anstoß um 17 Uhr.

Auswärts spielt der GAK am Freitag, dem 23. Mai, das letzte Spiel der Saison in Tirol. Der Klassenerhalt scheint fast gesichert zu sein; theoretisch gibt es jedoch noch einige Szenarien, bei denen die Rotjacken absteigen könnten. Sollte eines der Parallelspiele planmäßig verlaufen, bleibt der GAK voraussichtlich in der Bundesliga. Die Entscheidung fällt am 23. Mai um 19:30 Uhr.

Die letzte Runde der Bundesliga: WSG Tirol – GAK (23.5., 19:30 Uhr)

(23.5., 19:30 Uhr) Austria Klagenfurt – TSV Hartberg (23.5., 19:30 Uhr)

LASK – SCR Altach (23.5., 19:30 Uhr)

Sturm Graz – Wolfsberger AC (24.5., 17 Uhr)

– Wolfsberger AC (24.5., 17 Uhr) Austria Wien – BW Linz (23.5., 17 Uhr)

RB Salzburg – SK Rapid (23.5., 17 Uhr)

Zusätzlich gibt es auch im Unterhaus Fußball. Am Freitag, dem 23. Mai um 19 Uhr, spielt der SVU Liebenau gegen Feldkirchen in der Jussuf-Weinhandl-Arena. Ein Tag später, am Samstag, dem 24. Mai, trifft ASKÖ Murfeld auf Gratwein-Straßengel im Sportzentrum ASKÖ-Murfeld, mit Ankick um 16 Uhr. Eine Stunde später beginnt das Spiel zwischen Austria Asv Puch und Lassnitzhöhe II.

Am Sonntag, dem 25. Mai, wird dann ebenfalls auf Grazer Rasen gekickt: Um 17 Uhr trifft St. Marein/Graz auf SV Deutschfeistritz, parallel spielt der ASV Gösting gegen LUV Graz.

Handball

In der HLA Meisterliga spielt der HSG Graz aktuell in der Abstiegs-Gruppe. Nach einem knappen Heimsieg (28:25) gegen HSG Bärnbach/Köflach führen die Grazer die Gruppe an. Am Samstag, dem 24. Mai, sind sie auswärts gegen den SC Ferlach um 18 Uhr gefordert. Ihre nächste Heimpartie im Raiffeisen Sportpark findet am 28. Mai um 18 Uhr gegen SG Handball West Wien statt.

Football

Am Sonntag, dem 25. Mai, streben die Graz Giants ein Auswärtsspiel gegen die Vienna Vikings an. Ihre nächste Heimpartie steht erst am 7. Juni um 15 Uhr an, wenn sie gegen die Salzburger Ducks antreten. Dies könnte entscheiden, ob sie den Aufstieg in die höchste Liga anvisieren können.

