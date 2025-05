Fußball-Unterhaus: Grazer Aufstiegsträume voller Ungewissheit

Im steirischen Fußballunterhaus bleibt die Situation ungewiss. Von der ersten Klasse bis zur Unterliga haben vier Vereine Hoffnung auf einen Aufstieg, wobei derzeit unklar ist, wie viele Auf- und Absteiger es in den verschiedenen Ligen geben wird. Außerdem steht noch die Entscheidung über mögliche Relegationsspiele aus. „Es ist, als würde man in Kaffeesatz lesen,“ beschreibt Horst Holzer, stellvertretender Direktor des steirischen Fußballverbands, die unklare Lage auf Anfrage von MeinBezirk.

In Graz können die vier Teams derzeit optimistisch bleiben, doch ihre Chancen werden durch die Ungewissheit über die Anzahl der Aufsteiger getrübt. Das Schicksal der unterklassigen Ligen könnte stark von der Entscheidung abhängen, ob Voitsberg aus der zweiten Liga absteigen muss. Diese Entscheidung wird voraussichtlich in zwei Wochen fallen, abhängig vom Ausgang in der Regionalliga Ost. Ein Blick auf die 1. Klasse Mitte A zeigt, wie belastend diese Situation für die Aufstiegsaspiranten ist.

44 Spiele für einen möglichen Aufstieg

Stattegg hat sich bereits als Meister qualifiziert und wird in die Gebietsliga aufsteigen. Mariatrost und Gösting rangieren aktuell auf den Plätzen zwei und drei. „Wir haben gehofft, wenigstens in der Relegation zu spielen,“ äußert sich Mariatrosts Trainer Hermann Payr. Da die 1. Klasse Mitte B auf eine 16er-Liga aufgestockt wurde, kommt die Gesamtzahl der Spiele, einschließlich Relegation, auf beeindruckende 44. „Es wäre enttäuschend, wenn wir dann keine Aufstiegschancen hätten,“ so Payr, der sich für eine Erhöhung der Mannschaftszahl in der Gebietsliga Mitte stark macht.

Relegations-Bingo in Gösting

In Gösting ist die Ungewissheit ebenfalls ein bekanntes Spiel. Letztes Jahr stiegen sie in der Relegation aus der Gebietsliga ab – und das mit minimaler Vorbereitungszeit. „Am Sonntag erfuhren wir, dass wir am Montag die Relegation spielen müssen,“ berichtet Trainer Zulal Odjoski. Er erwartet einen ähnlichen Wettkampf in dieser Saison. „Mental sind wir gut vorbereitet,“ sagt Odjoski optimistisch.

Zuversicht in Andritz

Der SV Andritz liegt aktuell auf dem zweiten Platz in der Unterliga Mitte, nur drei Punkte hinter Gössendorf. „Meine Mannschaft spielt die beste Saison seit Jahren; der Druck liegt bei Gössendorf“, betont Trainer Marco Pegrin. Obwohl er an den Relegationsmöglichkeiten zweifelt, bleibt er optimistisch und möchte den Blick auf die Tabelle nach dem letzten Spiel richten.

In der Gebietsliga zeigt sich eine ähnliche Situation: Spitzenreiter Vasoldsberg hat die besten Chancen auf den Aufstieg. Der GSC hat vier Punkte Rückstand auf Platz drei, der potenziell für die Relegation qualifiziert wäre. Doch solange die Unklarheit über die Liga- und Relegationsstruktur besteht, bleibt auch dieses Szenario fraglich.

