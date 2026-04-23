Fußball-WM 2026: Wien setzt verstärkt auf kleinere Public-Viewing-Angebote statt Großevents

Weniger Public Viewing zur Fußball-WM 2026 in Wien geplant

In Wien wird die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 voraussichtlich deutlich weniger im öffentlichen Raum zu sehen sein als in früheren Jahren. Ein großes Public Viewing am Rathausplatz ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen.

Stattdessen sind kleinere Public-Viewing-Angebote möglich, für die bereits konkrete Planungen laufen. Mehrere Lokale in der Stadt bereiten sich darauf vor, Spiele der Weltmeisterschaft live zu übertragen.

Lokale setzen auf Live-Übertragungen

Die Champions Sports Bar, das Chelsea und das Shebeen in Wien zeigen Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live. Einige Begegnungen haben Anstoßzeiten sehr früh am Morgen oder mitten in der Nacht.

Die Champions Sports Bar bietet beim Spiel mit Anpfiff um 6.00 Uhr Frühstück an. Für eine Partie mit Beginn um 4.00 Uhr sind Gulasch und Würstel vorgesehen.

Sperrstunde als zentrales Thema

Laut Wirtschaftskammer ist die Sperrstunde ein zentrales Thema im Zusammenhang mit Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-Weltmeisterschaft. Einige Betriebe haben bereits Anträge auf eine Ausweitung der Sperrstunde gestellt.

Genehmigungen für Indoor-Veranstaltungen werden in der Wirtschaftskammer als wahrscheinlicher eingeschätzt als für Outdoor-Angebote. Als Grund für die geringere Wahrscheinlichkeit von Genehmigungen im Freien wird mögliche Lärmbelästigung genannt.

Neue Regelung, weiterhin offene Fragen

Im Nationalrat wurde eine Novelle der Gewerbeordnung beschlossen, wonach Public Viewings künftig sechs statt wie bisher vier Wochen möglich sind. In der Wirtschaftskammer bestehen trotz dieser Änderung weiterhin Unsicherheiten zu den konkreten Regelungen.

Thomas Peschta von der Wirtschaftskammer fordert eindeutige Vorgaben zu Public Viewings. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob ein um Mitternacht beginnendes Spiel vollständig gezeigt werden darf.

WM-Spiele beim Donauinselfest

Beim Donauinselfest in Wien werden an zwei Abenden ausgewählte Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live übertragen. Am Freitag steht um 20.00 Uhr ein Spiel auf dem Programm, am darauffolgenden Samstag beginnt eine weitere Partie um 19.00 Uhr.

Die Übertragungen im Rahmen des Donauinselfests finden am 3. und 4. Juli statt. Die österreichische Nationalmannschaft ist in diesen Spielen nicht vertreten.