Fußgänger in Wien nach Kollision mit Pkw in Lebensgefahr – Übergang betroffen

Am Freitagabend, den 4. Juli, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Favoriten, bei dem eine 19-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen 36-jährigen Passanten anfuhr. Zeugen berichten, dass der Mann trotz Rotlicht über den Zebrastreifen ging. Während der Unfallaufnahme wurde ebenfalls ein Polizeibeamter von einem Pkw erfasst.

WIEN/FAVORITEN. In den ersten Julitagen kam es in Wien zu mehreren schweren Verkehrsunfällen, die die Aufmerksamkeit der Rettungsdienste auf sich zogen. Am Donnerstag, den 3. Juli, verunfallte ein Fahrer schwer, als sein Auto gegen einen Lichtmast prallte und er im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Am Samstagmorgen, dem 5. Juli, fuhr ein weiterer Lenker mit seinem Fahrzeug in einen Linienbus, bei dem sowohl der Busfahrer als auch eine Beifahrerin leicht verletzt wurden. MeinBezirk berichtete in beiden Fällen, weitere Informationen finden Sie weiter unten.

Der neue schwere Unfall, der sich am Freitagabend gegen 21:20 Uhr in Favoriten ereignete, hat laut polizeilichen Angaben einen 36-jährigen Passanten schwer verletzt. Berichten zufolge überquert der Mann die Kreuzung an der Davidgasse/Laxenburger Straße, als die 19-Jährige mit ihrem Fahrzeug ihm die Vorfahrt nahm, was zu einer Kollision führte.

Ein Unfall mit schwerwiegenden Folgen

Die Berufsrettung war schnell vor Ort, um den schwer verletzten Passanten notfalls medizinisch zu versorgen, bevor er mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus transportiert wurde. Erste Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass auch ein weiteres Fahrzeug, das neben dem Auto der 19-Jährigen fuhr, in den Unfall involviert gewesen sein könnte.

Verletzung eines Polizeibeamten

Das Verkehrsunfallkommando hat den Vorfall intensiv untersucht. Während der Absicherung der Unfallstelle wurde ein Polizeibeamter von einem weiteren Auto erfasst, was zu leichten Verletzungen für den Beamten führte. Der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs flüchtete von der Unfallstelle, was die Suche nach ihm noch komplizierter macht.

Die 19-Jährige sieht sich nun dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung gegenüber. Zudem wird nach dem Fahrer des dritten Fahrzeugs gesucht, das in die Kollision verwickelt war.

