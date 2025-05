Fußgängerin schwer verletzt: 50-Jährige nach Unfall operiert

Am Freitagnachmittag kam es in Graz, Bezirk Straßgang, auf der Harter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie musste im UKH Graz operativ versorgt werden. GRAZ/BEZIRK STRASSGANG. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Pkw von einer Tankstelle kommend nach links in die Harter Straße ein. Dabei übersah sie offenbar eine 50-jährige Fußgängerin, die gerade im Begriff war, die Fahrbahn von Westen nach Osten zu überqueren. Solche Unfallereignisse sind in städtischen Gebieten oft mit schwerwiegenden Folgen verbunden, besonders wenn Fußgänger übersehen werden. Siehe auch Alle Details zum Event: Countdown zum MeinBezirk E-Businessmarathon hat begonnen! Alkotest verlief negativ Die Pkw-Lenkerin erfasste die Frau mit der Fahrzeugfront, wodurch diese zu Boden stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Ein Notarzt-Team übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte die Verletzte in das UKH Graz, wo sie operativ behandelt werden musste. Angesichts der Häufigkeit von Verkehrsunfällen, bei denen Fußgänger verletzt werden, ist es wichtig, dass sowohl Fahrer als auch Fußgänger stets aufmerksam sind. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ, was darauf hindeutet, dass Alkohol nicht zu den Ursachen des Unfalls beigetragen hat. Verkehrssicherheit in Graz Verkehrsunfälle sind ein ernstes Problem in städtischen Gebieten. Laut der Statistik Austria gab es im Jahr 2022 in Graz mehr als 1.200 Verkehrsunfälle, bei denen Fußgänger betroffen waren. Um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen, haben die Stadtverwaltung und verschiedene Verkehrssicherheitsorganisationen Initiativen ins Leben gerufen, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit der Fahrer zu schärfen und Fußgängern sichere Überquerungsmöglichkeiten zu bieten. Zu den Maßnahmen gehören die Installation besserer Beleuchtung, die Verbesserung von Fußgängerüberwegen und gezielte Aufklärungskampagnen. Siehe auch Kiteishvili und Team: Sturm-Spieler erhalten drei Bundesliga-Auszeichnungen Das könnte dich auch interessieren: Radbrücke verbindet bald Liebenau und Feldkirchen Um den Weltspieletag sorgt Fratz Graz für Programm Alle wichtigen Infos zu Sturm gegen WAC

