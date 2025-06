GAK-Transfernews: Routine Graf bleibt, neuer Stürmer kommt an

Seit seiner Zeit in der Oberliga ist Lukas Graf eine tragende Säule des GAK. Von einem „Oberliga-Kicker“ hat sich der 30-Jährige zu einem entschiedenen Bundesliga-Profi entwickelt, der die Rotjacken auch in der kommenden Saison unterstützen wird; sein Vertrag wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Zudem steht ein neuer Torjäger kurz vor dem Wechsel nach Graz.

GRAZ. Lukas Graf, ein gebürtiger Obersteirer, trägt seit der Saison 2016/17 das Trikot der Grazer und ist damit der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. Seine beeindruckende Karriere beim GAK ist ein gutes Beispiel für den raschen Wiederaufstieg des Clubs in die Bundesliga. Graf war in den letzten Jahren ein entscheidender Faktor für die Mannschaftsleistung und spielte in der vergangenen Saison 13 Mal, dabei trug er maßgeblich zur Defensive und Stabilität des Teams bei. Sein Vertrag in Graz wurde nun um ein weiteres Jahr verlängert, was seine Rolle im Club weiter festigt.

Neuer Torjäger im Anflug



Bisher hat Graf 188 Pflichtspiele für den GAK absolviert und dabei 11 Tore erzielt. Sportdirektor Didi Elsneg hebt hervor: „Lukas ist mit dem Verein tief verbunden und kennt die Abläufe und das Team bis ins Detail. Er bringt nicht nur sportliche Klasse mit, sondern steht für das, wofür der GAK steht. Wir freuen uns, auch künftig auf ihn zählen zu können.“

Zusätzlich zu Lukas Graf hat der GAK die Verpflichtung des Regionalliga Ost Torschützen Arbnor Prenqi bekannt gegeben. Der 24-jährige Angreifer, der zuvor beim SC Neusiedl spielte, erzielte in der letzten Saison beeindruckende 25 Tore und wurde aus den Jugendprogrammen von Rapid Wien hervorgehoben. Diese Verpflichtung markiert einen weiteren Schritt in der Offensive und trägt dazu bei, die Ambitionen des Clubs, in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen, zu untermauern.

Das könnte dich auch noch interessieren:

GAK holt Tobias Koch von Austria Klagenfurt.

Sturm Graz steuert auf Rekordumsatz von 90 Millionen Euro zu.

Diese Testspiele stehen beim GAK am Programm.