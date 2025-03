Garish wagt eine aufregende Neuerzählung im Garten – Entdecke die Transformation!

Der Sänger der Band Garish, zusammen mit seinen Bandmitgliedern Gitarrist Julian Schneeberger, Bassist Kurt Grath und Schlagzeuger Max Perner, sieht die Gruppe in einem optimalen Zustand. „Du kannst dir nichts Besseres wünschen, als dass die Kurve gefühlsmäßig immer noch nach oben geht,“ erklärt er in einem Interview mit APA. Er hebt hervor, dass sie nie den Eindruck hatten, „als würden wir nur Wasser hinzufügen, um das Ganze zu verdünnen. Oder als würden wir Dinge nur wiederholen. Gerade die Wiederholung haben wir strikt – manchmal viel zu strikt – vermieden.“ Max Perner ergänzt lachend: „Ich habe das Gefühl, dass wir in Würde altern. Solange wir dieses Gefühl haben, machen wir auch weiter. Warum nicht?“ Diese positive Einstellung spiegelt das Engagement und die Leidenschaft wider, die sie in ihre Musik investieren.

Seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums „Komm schwarzer Kater“ im Jahr 2017 war Garish jedoch alles andere als untätig. Die Band veröffentlichte ein Livealbum sowie eine Compilation anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums. Außerdem haben sie zahlreiche Konzerte gegeben. „Wir hätten eigentlich nach dem letzten Album recht schnell die Arbeit an etwas Neuem aufnehmen können,“ sagt Jarmer. „An etwas sehr Konkretem.“ Doch die Corona-Pandemie erschwerte dies erheblich. „Wir standen im Studio und bekamen den Anruf: Die Session für heute ist beendet, es gibt einen Coronafall in der Familie. Hände hoch, es war erledigt,“ erinnert sich die Band.

Wie so häufig gilt: Gut Ding will Weile haben. „Wir sind viele Umwege gegangen, um da jetzt anzukommen. Diese Umwege haben wir aber auch nicht gescheut,“ betont Jarmer. Um kreative Blockaden zu überwinden, verbrachten sie viel Zeit im Studio, tüftelten an neuen Ideen und experimentierten mit Sounds. „Bis wir festgestellt haben: Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten,“ erinnert sich Perner. „Wir sind eine Band. Setzen wir uns doch gemeinsam in einen Raum, jeder an sein Instrument, und spielen wieder miteinander. Dann ist uns der Knopf aufgegangen.“

Das Resultat dieser kreativen Reise zeigt sich in ihren neuen Songs, wie dem eingängigen „Jackpot“, der trotz melancholischem Ton eine Art musikalische Umarmung bietet. Ihre Themen reichen von positiver Entschlossenheit in „Das können wir besser“ bis hin zu emotionalen und intimen Momenten in „Etui“. Auch die zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Fragen werden angesprochen, beispielsweise in „Die Faust“, wo der Sänger die Wut und Sorge über die Umstände in der Welt thematisiert. „Ich wollte damit verfestigen, dass mir das Ganze rundherum so unglaublich zu schaffen macht und mir so am Arsch geht,“ sagt Jarmer. „Rechtsruck, Kriege, gesellschaftliche Spaltung – ein Mangel an Hiobsbotschaften herrscht wahrlich nicht.“

Der Sänger spürt, dass ein Teil der Menschen mit dem Status quo zufrieden ist, was ihn isoliert. „Wie kann es das geben? Das zu begreifen und einen produktiven Umgang damit zu haben, ist enorm schwierig und herausfordernd,“ reflektiert er. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die Musik für Jarmer ein Mittel zur Verbindung. „Musik kann als Angebot gesehen werden, sich verstanden zu fühlen. Das habe ich seit jeher bewundert,“ betont er.

Die Diskographie wird am 20. März mit einer Tour durch Österreich fortgesetzt. Die Band wird von Linz bis nach St. Pölten spielen. Detailinformationen zur Tour finden Sie im Folgenden:

20.3. Posthof Linz

21.3. Dom im Berg Graz

22.3. Spielboden Dornbirn

4.4. Bäckerei Innsbruck

5.4. ARGE Kultur Salzburg

10.4. WUK Wien

11.4. Kulturhof Villach

23.5. OKH Vöcklabruck

24.5. Kultur:Plattform St. Johann in Tirol

4.6. Cinema Paradiso Baden

5.6. Cinema Paradiso St. Pölten

28.6. Burg Schlaining

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Garish mit ihrem neuen Material und ihrer Tournee eine spannende Verbindung zwischen persönlicher Erfahrung und gesellschaftlicher Kommentierung herstellen. Ihre Musik bleibt somit nicht nur ein kreatives Ventil, sondern auch ein Mittel, um mit den Herausforderungen der modernen Welt umzugehen. Gemeinsam darf man sich ab 20. März hinauslehnen, wenn Garish auf Tournee geht.