In der steirischen Landeshauptstadt erblüht die Natur in voller Pracht. Im Rahmen der beliebten Serie „MeinGarten“ gewähren Leserinnen und Leser von MeinBezirk wöchentlich Einblicke in ihre persönlichen Gartenparadiese. GRAZ. Für Sonja Hohl-Kucher ist die Pflege ihres Gartens weit mehr als eine lästige Aufgabe. Sie beschreibt ihren Garten als eine unverzichtbare Quelle der Inspiration und Kraft: „Mein Garten bedeutet mir sehr viel und ist meine Kraftquelle.“ Besonders stolz ist die Andritzerin auf ihre vielfältigen Gartenbereiche, darunter ein trockenresistenter Präriegarten, der eine große Bandbreite an Pflanzen und Lebensräumen bietet. Siehe auch Bis 2029: Fabisch wird Vorsitzender der Steiermärkischen Verwaltungssparkasse Ebenso glücklich über ihre grüne Oase ist Familie Kemetmüller im Stiftingtal. Sie genießen jeden Morgen das Awaken mit einem vogelgesanglichen Konzert und freuen sich über ihren Naturschwimmteich, welchen sie mit Fröschen, Goldfischen und sogar einem anderthalb Meter langen Wels teilen. Solche naturnahen Lebensräume bieten nicht nur eine ästhetische Bereicherung, sondern fördern auch die Biodiversität und das Wohlbefinden der Einwohner. MeinGarten – Teile deine Gartenbilder mit uns! Hast du auch einen Garten, den du gerne mit der Community teilen möchtest? Sende uns deine Fotos, zusammen mit einer kurzen Beschreibung und deinem Bezirk, an [email protected] (Betreff: „MeinGarten“). Wir freuen uns auf deine Einsendungen! Siehe auch Studierende begeisterten beim Benefizkonzert Weitere Inspiration aus der Serie „MeinGarten“: Hier zeigen unsere Leser ihre schönsten Gärten in Graz. Das könnte dich auch interessieren: 250 Rückblicke in die Geschichte von Graz. Erlebe ein Laško bei Steckerlfisch & Friends an der Mur.

This revised content maintains the essence of the original while adding context and enhancing the narrative around community gardening in Graz. The use of HTML tags reflects the original structure and ensures readability online.







Source link