„Gasthaus zur Bast“: Ein Symbol regionaler Tradition

Das „Gasthaus zur Bast“ ist seit Jahrzehnten ein kulinarischer Treffpunkt und Veranstaltungsort in Simmering, Wien. Hier wird Regionalität großgeschrieben: Das frische Gemüse für die typischen österreichischen Speisen stammt direkt vom Feld nebenan, was für Authentizität und Qualität sorgt.



WIEN/SIMMERING. Die Haidestraße ist oft belebt, doch im ruhigen Gastgarten des „Gasthaus zur Bast“ merkt man davon wenig. Hohe Sträucher halten den Lärm und den Alltagsstress ab, während die Gäste hier eine Auszeit genießen. An einem heißen Nachmittag ist die Gaststube nur spärlich besetzt; an einem Tisch spielen ein paar Männer Karten und genießen die entspannte Atmosphäre.

Petra Friesenbichler, die seit 2010 die Leitung des Gasthauses übernommen hat, kennt dieses Bild gut. Sie machte bereits zuvor in der Haidestraße 22 als Kellnerin Dienst und lebt die Tradition des Wirtshauses. „Mittags sind vor allem unsere Menüs und Veranstaltungen gefragt,“ erklärt sie, und merkt an, dass der kontinuierliche Betrieb von einst zurückgegangen ist. „Die Jungen bleiben nach der Arbeit lieber zu Hause,“ so Friesenbichler.

Fleisch, Fisch und vegetarisch

Früher, als das Wort „Bast“ für eine Bezirksabholstation stand, war das Gasthaus ein geschäftiger Austauschpunkt, an dem die Menschen nicht nur Speisen, sondern auch Dienstleistungen suchten. „Das Gasthaus ist ein Treffpunkt,“ erklärt sie: „Häufig kamen Leute hierher, um Empfehlungen für einen Automechaniker zu erhalten – nach ein paar Getränken hatte man meist den richtigen gefunden.“

Heutzutage muss sich „Gasthaus zur Bast“ neu erfinden. Jeden Tag bietet Friesenbichler drei verschiedene Mittagsmenüs an – aus den Kategorien Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Der große Veranstaltungssaal im ersten Stock eignet sich für Feiern mit bis zu 100 Personen und wird häufig für Hochzeiten oder Firmenfeiern gebucht.

Im Bereich „Regionalität“ kann dem „Zur Bast“ kaum jemand das Wasser reichen: „Gurken, Tomaten, Paprika, Zucchini und vieles mehr kommen alles von nebenan,“ betont Friesenbichler stolz. Serviert werden diese frisch zubereiteten Zutaten in einer typischen heimischen Küche. Neben dem beliebten Schnitzel und Cordon bleu erfreut sich die Bast Pfanne großer Beliebtheit, die mit Pute, Champignons, regionalem Gemüse und Nockerln zubereitet und mit Käse überbacken wird.

Oft stehen dieselben Mitarbeiter am Tisch, denn während die Küche häufig durch neue Gesichter geprägt ist, sind die beiden Kellner Alexander und Daniela fast so lange im Gasthaus wie die Chefin selbst. Geöffnet ist das „Gasthaus zur Bast“ von Montag bis Freitag bereits ab 8 Uhr. Die Sperrstunde passt sich dem Andrang der Gäste an.

