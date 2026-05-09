Gastronomen-Protest in Klagenfurt: Neue Kaution für Gastgärten auf öffentlichem Grund stößt auf Unmut

Stadt Klagenfurt führt Kaution für Gastgärten auf öffentlichem Grund ein

Die Stadt Klagenfurt hebt ab sofort eine Kaution für Gastgärten ein, die auf öffentlichem Grund stehen. Die Maßnahme stößt bei Gastronomen in der Stadt auf Kritik.

Nach Angaben von Wirtesprecher Stefan Sternad sorgt die neue Kaution in der Klagenfurter Gastronomie für Unmut. Die Kärntner Gastronomie erteilt dem entsprechenden Stadtsenatsbeschluss laut Darstellung auf der Homepage der Wirtschaftskammer eine klare Absage.

Sternad bezeichnet die Kaution als weitere Belastung für die Gastronomie. Er fordert, die Stadtpolitik solle zunächst in der eigenen Verwaltung ansetzen, abteilungsinterne Synergien nutzen, Abläufe vereinfachen und Effizienzsteigerungen umsetzen, um Kosten zu sparen.

Die Stadt Klagenfurt reagiert mit der geforderten Kaution auf eine Häufung von Problemen in den Jahren 2023 und 2024. Damals hatten Firmen nach ihrer Auflösung Konstruktionen auf öffentlichem Grund zurückgelassen. Die Kaution soll dazu dienen, den Abbau solcher zurückgelassenen Konstruktionen zu finanzieren.

Für die neue Regelung ist Stadträtin Sandra Wassermann zuständig. Sie ist Mitglied der FPÖ und kündigt an, auf die Wünsche der Wirte einzugehen. In der kommenden Woche lädt Wassermann zu einem runden Tisch im Magistrat ein.