Gebrüder Weiss setzt 100-Millionen-Euro Meilenstein: Neues Logistik- und IT-Center in Wolfurt eröffnet

Gebrüder Weiss eröffnet neues Logistik- und IT-Center in Wolfurt

Das Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat in Wolfurt ein neues Logistik- und IT-Center eröffnet. Die feierliche Eröffnung fand an einem Freitag statt.

Das Unternehmen bezeichnet das neue Center als bedeutendstes Bauprojekt in seiner Geschichte. Die Investitionen belaufen sich laut Unternehmensangaben auf rund 100 Millionen Euro.

Die Eröffnung erfolgte durch einen sogenannten Buzzer-Moment, an dem der Vorsitzende der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss, Wolfram Senger-Weiss, Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Wolfurts Bürgermeisterin Angelika Moosbrugger (ÖVP) teilnahmen. Mit dem neuen Center sollen die Lieferketten in der Region gestärkt werden.

Verknüpfung von Logistik und IT

Im neuen Gebäude in Wolfurt sind sowohl Logistik als auch IT angesiedelt. Laut Unternehmensangaben ermöglicht die enge Verzahnung beider Bereiche, Prozesse weiterzuentwickeln und Lieferketten für Kunden transparenter und stabiler zu gestalten. Investiert wurde demnach in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld, um eine auf Jahrzehnte ausgelegte Infrastruktur zu schaffen.

Wolfram Senger-Weiss bezeichnet Gebrüder Weiss als Schnittstelle zwischen Kunden und Lieferanten. Er betont, dass es heute nicht nur um physische Ware, sondern auch um Daten gehe, etwa beim Track and Tracing entlang der Lieferkette.

Standort und Ausstattung

Das Logistik- und IT-Center in Wolfurt umfasst eine Gesamtfläche von rund 31.000 Quadratmetern. Zum Standort gehören ein automatisiertes Hochregallager mit 68.000 Palettenplätzen, ein manuelles Lager und ein dreigeschossiges Bürogebäude. Das Bürogebäude bietet rund 400 Arbeitsplätze.

Im Hochregallager können pro Stunde bis zu 160 Paletten eingelagert und bis zu 200 Paletten ausgelagert werden. Die Nähe zum Güterbahnhof Wolfurt war ein entscheidender Faktor für die Investition an diesem Standort. Als weiteres Argument wird die Lage im Vierländereck genannt.

Bedeutung für Wirtschaft und Infrastruktur

Gebrüder Weiss will mit dem Standort Wolfurt dazu beitragen, Warenströme der Vorarlberger Exportwirtschaft weltweit zu verteilen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Vorarlberg zu erhöhen. Landeshauptmann Markus Wallner betont die Bedeutung des Zusammenspiels von Industrie und Logistik für die exportorientierte Vorarlberger Wirtschaft.

Wallner erklärt, dass es bei den Rahmenbedingungen für die Politik zahlreiche Aufgaben gebe. In Gesprächen mit Bund, ÖBB und ASFINAG sei deponiert worden, dass der Güterbahnhof Wolfurt in seiner Kapazität verdoppelt werden müsse und es einen A14-Vollanschluss in Wolfurt brauche. Zudem wird angegeben, dass der Zoll bis Ende 2026 vollständig digital sein werde. Wallner bezeichnet das neue Zentrum als Botschaft der Zuversicht.

Unternehmen Gebrüder Weiss

Die Gebrüder Weiss Holding AG gibt an, im Jahr 2025 mit rund 8.600 Mitarbeitenden an 180 Standorten weltweit rund 2,73 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet zu haben. Für 2024 wird ein Umsatz von 2,71 Milliarden Euro genannt. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Transport- und Logistiklösungen, digitale Services und Supply-Chain-Management.