Geburtenrate in Wien klettert – doch mit älteren Müttern als im Rest von Österreich

Geburtenrate in Wien 2024 leicht gestiegen, Mütter im Schnitt älter

In Wien lag die Geburtenrate im Jahr 2024 bei 1,22 Kindern pro Frau und damit weiterhin unter dem Österreich-Schnitt von 1,31 Kindern pro Frau. Die Daten stammen aus dem „Geburtenbarometer“ der Akademie der Wissenschaften.

Gleichzeitig ist Mutterschaft in höherem Alter in Wien weiter verbreitet als im Österreich-Durchschnitt. Frauen in Wien sind zum Zeitpunkt der Geburt meist älter als im gesamtösterreichischen Vergleich.

Entwicklung der Geburtenrate in Wien

Historisch war die Geburtenrate in Wien meist niedriger als im Österreich-Schnitt. Bis 1991 stieg sie in Wien auf 1,43 Kinder pro Frau. In den Jahren danach lag sie relativ stabil zwischen 1,3 und 1,4 Kindern pro Frau.

Im Jahr 2023 sank die Geburtenrate in Wien auf 1,17 Kinder pro Frau. 2024 stieg sie wieder an und erreichte 1,22 Kinder pro Frau.

Alter der Mütter und Herkunft

Die meisten Mütter in Wien sind bei der Geburt ihrer Kinder zwischen 30 und 34 Jahre alt. Mutterschaft in höherem Alter ist in Wien weiter verbreitet als in Gesamtösterreich.

Im Jahr 2024 hatten 58 Prozent der in Wien geborenen Kinder Mütter, die selbst im Ausland geboren wurden. Österreichweit lag der Anteil der Kinder von im Ausland geborenen Müttern im selben Jahr bei 36 Prozent.

Kinderwunsch in Wien

Der durchschnittliche Kinderwunsch in Wien liegt bei 1,6 Kindern pro Frau und damit über der aktuell gemessenen Geburtenrate.