





PFAFFENHOFEN. Vor kurzem hatte die Gemeinde die Ehre, dem zweitältesten Bürger von Pfaffenhofen, Alfred Walser, zu seinem 100. Geburtstag zu gratulieren. Dieser außergewöhnliche Jubilar erfreut sich bester Gesundheit und wurde an diesem besonderen Tag mit einem musikalischen Ständchen von den Pfaffenhofer Musikkapellen sowie der Postmusik Imst überrascht.

Alfred Walser, eine herausragende Persönlichkeit der Gemeinde, wirkte über viele Jahre hinweg als Kapellmeister und prägte damit die musikalische Landschaft von Pfaffenhofen. Unter seiner Leitung erlebten die Kapellen zahlreiche Erfolge und festigte die lokale Musikkultur. An seinem Geburtstag ließ es sich Walser nicht nehmen, selbst das Dirigentenpult zu übernehmen und einen Marsch zu dirigieren, was für die Anwesenden ein besonderes Highlight darstellte.

Die Gemeinde Pfaffenhofen, bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft und kulturelle Vielfalt, schätzte Walsers Engagement und Leidenschaft für die Musik sehr. Musikalische Traditionen spielen eine wichtige Rolle in der Region, wo lokale Kapellen nicht nur die Bürgerschaft unterhalten, sondern auch den sozialen Zusammenhalt stärken. Veranstaltungen wie diese reflektieren den Geist der Gemeinschaft und die Wertschätzung für das Lebenswerk von Persönlichkeiten wie Alfred Walser.

In den letzten Jahrzehnten hat Pfaffenhofen enorme Veränderungen durchgemacht, doch die Wurzeln der Gemeinschaft und der Respekt für ihre älteren Bürger bleiben stark. Die Feierlichkeiten zu Walsers Geburtstag erinnern alle daran, wie wichtig es ist, kulturelle Erben zu pflegen und lebendige Traditionen zu erhalten. Die Gemeinde plant, auch in Zukunft solche Anlässe zu feiern, um die sozialen Bindungen zu betonen und das Erbe ihrer Vorfahren zu ehren.

Wir gratulieren Alfred Walser herzlich zu seinem 100. Geburtstag und danken ihm für seine jahrelange Hingabe zur Musik und zur Gemeinde Pfaffenhofen. Möge er noch viele Jahre mit Gesundheit und Freude verbringen.

