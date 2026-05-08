Geco Festival 2026 in Graz: Zwei Wochen im Zeichen nachhaltiger Lebensstile

Geco Festival 2026 in Graz widmet sich nachhaltigen Lebensstilen

In Graz findet 2026 das vierte Geco Festival statt. Die Veranstaltungsreihe läuft vom 29. Mai bis 14. Juni 2026 und deckt damit erstmals einen Zeitraum von über zwei Wochen ab.

Das Festival wurde ins Leben gerufen, um nachhaltige Lebensstile erlebbar zu machen und zur Bewusstseinsbildung im Bereich Nachhaltigkeit beizutragen. Es richtet sich an eine breite Zielgruppe, insbesondere an Personen, die an nachhaltigen Alternativen interessiert sind.

Das Geco Festival 2026 bietet ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die sich über Graz und umliegende Gemeinden erstrecken. Zu den Programmpunkten zählen Vorträge von Nachhaltigkeitsexperten, Workshops und kulturelle Veranstaltungen. Ergänzt wird das Programm durch einen Vintage & FairFashion-Markt sowie kulinarische Angebote.

Soziale Nachhaltigkeit spielt beim Geco Festival 2026 eine zentrale Rolle. Das Festival will eine barrierefreie und inspirierende Plattform für einen bewussteren Lebensstil bieten.

Initiator des Geco Festivals ist Thomas Winkler. Seit seiner Gründung hat sich das Festival als Treffpunkt für Nachhaltigkeitsinitiativen etabliert. Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hat zugenommen. Für Marketing und Kommunikation ist Caroline Schweighofer verantwortlich.