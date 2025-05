Gedenken: Meidling erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus

In ganz Wien sind die „Steine der Erinnerung“ in den Gehsteigen der Stadt installiert, die den Opfern des Nationalsozialismus ein Denkmal setzen. In Meidling wurden kürzlich zwei neue Gedenksteine eingeweiht, um die Familien Reinisch und Spitzer zu ehren.

WIEN/MEIDLING. Der Verein „Steine der Erinnerung“ leistet seit seiner Gründung im Jahr 2005 einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur in Österreich und widmet sich der Gedenkarbeit an den Opfern des Holocaust. Die mit „Stolpersteinen“ genannten Gedenksteine sind in vielen Städten Europas zu finden, und in Wien hat der Verein eine Vielzahl jüdischer Opfer in den Gehsteigen verankert, deren Namen und Lebensgeschichten auf den Steinen verewigt sind.

Die Steine sind an den Orten platziert, an denen die jüdischen Bürger Wiens gelebt hatten. Dies gilt auch für Lotte und Wolfgang Reinisch sowie ihre Verwandten Ruth Anker und Fricka Leistikow, als auch für Gusta, Hugo und Hanna Spitzer. Am 23. Mai fanden die Einweihungen der neuen Gedenksteine in der Strohberggasse 6 für die Familie Reinisch und in der Altmannsdorfer Straße 28 für die Familie Spitzer statt.

Familientreffen und Erinnerungsfeier

Die Einweihung stellte für die Nachkommen der beiden Familien ein emotionales Familientreffen dar. Rund 35 Mitglieder reisten aus verschiedenen Teilen der Welt, darunter Tschechien, die Schweiz, Großbritannien und die USA, an, um gemeinsam ihrer Vorfahren zu gedenken.

Zu den Ehrengästen zählten Bezirksräte der Grünen und die stellvertretende Bezirksvorsteherin Barbara Marx (SPÖ). In seiner Ansprache dankte Paul Reinitsch den Großeltern und legte dar, wie wichtig es ist, die Erinnerungen wach zu halten. „Wenn unsere Eltern nicht überlebt hätten, wären viele heute hier versammelten Familienmitglieder nie geboren worden“, sagte er.

Die Geschichte der Reinischs

Paul Reinitsch äußerte sich auch über die Geschichte seiner Familie: „Es ist beeindruckend, dass wir als Familie zusammenkommen, um so viele von euch zum ersten Mal zu treffen.“ Gemeinsam gedenkten die Anwesenden den Opfern und hatten die Lebensgeschichten der Familien in einer Broschüre des Vereins nachzulesen.

Rolf Reinisch, Pauls Großvater, war als Oberbauinspektor bei den ÖBB tätig, während seine Frau, Lotte, sich um den Haushalt kümmerte und sich um die Kinder Wolfgang, Ruth und Fricka sorgte. Ihr Leben in der Strohberggasse 6 war bis zum Aufkommen des Nationalsozialismus friedlich. Die rege Judenverfolgung führte zur Isolation und Feindseligkeit. Rolf wurde schließlich aufgrund seines Glaubens aus seinem Amt gemobbt und starb an einem Schlaganfall, während die Familie zu fliehen versuchte. Während Wolfgang und seine Geschwister in andere Länder flüchteten, wurde Lotte später im Konzentrationslager Maly Trostinec ermordet.

Das Leben der Spitzers

Lotte Reinitschs Schwester Gusta spitzte in der Altmannsdorfer Straße 28. Gusta heiratete Hugo Spitzer, einen Architekten, der während des Ersten Weltkriegs in Galizien kämpfte. Nach Kriegsende kehrten sie nach Meidling zurück, wo Hugo sich für die jüdische Gemeinde einsetzte.

Die Tochter der Familie Spitzer konnte mit Hilfe ihres Freundes Richard Stein aus Österreich fliehen und fand Zuflucht in Großbritannien, wo sie als Krankenschwester arbeitete. 1945 zog sie in die Tschechoslowakei, wo sie einen Sohn bekam und viele Gedichte schrieb, die in der Broschüre des Vereins veröffentlicht wurden.

Alle „Steine der Erinnerung“ sind online auf einer interaktiven Karte zugänglich. Für weitere Informationen und Geschichten zu den vertriebenen Familien kannst du die Webseite des Vereins besuchen.



