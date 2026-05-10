Gedenkort Reichenau: Innsbrucks Denkmal für NS-Opfer nimmt Gestalt an

Gedenkort Reichenau in Innsbruck nimmt Gestalt an

In Innsbruck entsteht im Osten der Stadt an der südlichen Innpromenade parallel zur Roßaugasse in der Nähe des städtischen Recyclinghofs Rossau der Gedenkort Reichenau. Der Erinnerungsort ist den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet und soll die Geschichte des früheren Lagers Reichenau vermitteln.

Der Bau des Gedenkorts liegt nach Angaben der Stadt derzeit weitgehend im Zeitplan. Die Gesamtkosten sind mit rund 1.422.000 Euro veranschlagt, die Fertigstellung der Bauarbeiten ist bis Ende 2026 vorgesehen. Die offizielle Eröffnung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Erinnerungsort nahe ehemaligem Lagerkomplex

Der Gedenkort Reichenau befindet sich in der Nähe des Standorts des damaligen Lagerkomplexes Reichenau und erstreckt sich über eine Länge von mehr als 100 Metern. Das Lager wurde ab 1941 als „Arbeits- und Erziehungslager“ genutzt und diente später auch als Gefangenenlager der Gestapo Innsbruck.

In der NS-Zeit wurden dort neben politischen Gegnern auch Zwangsarbeiter aus von der Wehrmacht besetzten Gebieten interniert. Nach bisherigen zeitgeschichtlichen Forschungen wurden im Lager Reichenau 114 Todesopfer nachgewiesen, insgesamt galten bis 1945 über 8.000 Menschen als Insassen. Nach Kriegsende blieb das Barackenlager zunächst in unterschiedlichen Funktionen bestehen und wurde zuerst als Aufenthaltsort für „Displaced Persons“ genutzt.

Stelen, Gedenksteine und Pavillon

Am entstehenden Gedenkort stehen bereits zahlreiche Stelen, die jeweils den Namen eines Todesopfers tragen. Die Stelen sollen an die Schicksale der Opfer erinnern; Namen und Alter werden darauf vermerkt. Jedem der bisher 114 nachgewiesenen Todesopfer ist ein eigener Gedenkstein gewidmet, der entlang der Promenade nach dem Sterbejahr angeordnet wird und Name sowie kurze biografische Daten enthalten soll.

Die ursprünglich bis Ende des Vorjahres geplante Pflasterung der Grünfläche zwischen den Stelen wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Stattdessen wird vorgezogen der begehbare Pavillon errichtet, der als überdachte, frei zugängliche Fläche dienen soll. Dort sind Hintergrundinformationen zur Geschichte des Ortes, zu Opfern und Tätern vorgesehen, zudem sollen Vermittlungsformate, etwa für Schulgruppen, Platz finden.

Entlang des Gehwegs sind Bodenmarkierungen mit Monats- und Jahresangaben geplant, die einen Überblick über die zeitliche Entwicklung des Lagergeschehens geben sollen. Das seit mehreren Jahrzehnten bestehende Mahnmal beim Eingang zum städtischen Recyclinghof gilt als nicht mehr zeitgemäß.

Beschluss, Zeitplan und Eröffnung

Dem Projekt gingen langjährige Debatten, zeitgeschichtliche Forschungen und ein Gestaltungswettbewerb voraus. Nach einem einstimmigen Beschluss des Innsbrucker Gemeinderats wurde der Gedenkort Reichenau schließlich beschlossen, der Baustart erfolgte 2025.

Der für Kultur zuständige Vizebürgermeister Innsbrucks ist Georg Willi (Die Grünen. Laut einer Anfragebeantwortung an ihn und das Kulturamt liegen die Bauarbeiten im Zeitplan; auch die Planungen für die Kosten befinden sich nach Angaben der Stadt im vorgesehenen Rahmen. Als Gründe für die zeitliche Distanz zwischen baulicher Fertigstellung und Eröffnung werden Jahreszeit und Witterungsbedingungen genannt, da im Spätherbst niedrige Temperaturen erwartet werden und daher ein Festakt im Frühjahr bevorzugt wird.

Für die Eröffnung 2027 wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereits angefragt. Rund um den Bauzaun des Projekts sind Transparente mit Botschaften der beteiligten Institutionen und Firmen angebracht.

Finanzierung durch Stadt, Land und weitere Institutionen

Der Gedenkort Reichenau wird von mehreren Organisationen und Firmen finanziell unterstützt und gilt als wichtiges Projekt der Stadt Innsbruck sowie als eines der bedeutendsten und größten Vorhaben der öffentlichen Erinnerungskultur in Tirol der vergangenen Jahre. Laut Angaben wurden rund 600.000 Euro an Fremdmitteln aufgebracht, die Stadt Innsbruck investiert über 800.000 Euro in das Projekt.

In einer Kostenaufstellung werden 10.000 Euro vom Zukunftsfonds, 12.000 Euro vom Nationalfonds und 20.000 Euro von der Stiftung Sparkasse ausgewiesen. Vom Land Tirol stammen 200.000 Euro, von der Landesgedächtnisstiftung 100.000 Euro, aus der Dividende des Landes bei der Neuen Heimat Tirol 50.000 Euro und aus der Dividende der Stadt bei der Neuen Heimat Tirol weitere 50.000 Euro.

Die ÖBB und die Österreichische Post steuern jeweils 40.000 Euro bei, die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) 20.000 Euro, Innsbruck Tourismus 30.000 Euro und die Wiener Städtische 10.000 Euro. Von der Stadt Innsbruck kommen 840.000 Euro. Insgesamt ergibt sich daraus eine ausgewiesene Finanzierungssumme von 1.422.000 Euro. An der Finanzierung beteiligt sind zudem die Neue Heimat Tirol, die Innsbrucker Kommunalbetriebe, die ÖBB, die Österreichische Post, das Land Tirol, der Tourismusverband Innsbruck und weitere Institutionen.

Am Bauzaun findet sich unter anderem ein Transparent, auf dem Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, mit einer Aussage zum Gedenken und zur Verantwortung staatlicher Betriebe zitiert wird.

Information und digitale Angebote geplant

Interessierte können sich derzeit mithilfe von Broschüren der Stadt Innsbruck über die Geschichte des Lagers Reichenau informieren. Demnächst soll eine eigene Internetseite über den Gedenkort Reichenau veröffentlicht werden, die rund um die Eröffnung 2027 weiter ausgebaut werden soll.

Der Gedenkort Reichenau soll das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zeitgemäß gestalten und die Geschichte des Lagers Reichenau dauerhaft im öffentlichen Raum präsent halten.