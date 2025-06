Gedenkveranstaltung für Alfred Goldhammer sowie Apollonia und Florian Binder

Der Verein Steine der Erinnerung in Liesing lädt Sie herzlich ein, am Freitag, den 27. Juni 2025, um 17:00 Uhr, an einer Gedenkbegehung teilzunehmen. Diese Veranstaltung bietet die Möglichkeit, um die Erinnerung an jene zu bewahren, die unter dem Druck des Nationalsozialismus leideten und kämpften. Im Fokus stehen hierbei drei beeindruckende Persönlichkeiten, die aufgrund ihres Widerstands gegen das nationalsozialistische Regime am Landgericht Wien hingerichtet wurden.

In der Zeit der Annexion Österreichs durch das Deutsche Reich wurde das „Graue Haus“, das als Hinrichtungsort diente, zum Symbol für das grausame Unrecht, das zahlreichen Menschen widerfuhr. In dieser dunklen Periode erlitten mindestens 1.200 Personen das schlimmste Schicksal und wurden durch das Fallbeil enthauptet. Unter diesen hingerichteten Menschen befanden sich mehr als 600

Die Gedenkbegehung zielt darauf ab, die Erinnerungen an diese mutigen Menschen wachzuhalten und darauf hinzuweisen, dass der Kampf gegen solches Unrecht nie vergessen werden darf. Es ist besonders wichtig, die Geschichten dieser Einzelpersonen zu erzählen, um das Bewusstsein für die Gefahren totalitärer Regime und das Bedürfnis, sich für Menschenrechte und Freiheit einzusetzen, zu schärfen.

Im Rahmen der Gedenkveranstaltung werden die Lebensgeschichten der drei Widerstandskämpfer vorgestellt. Diese Biografien zeugen von Mut, Entschlossenheit und dem unermüdlichen Streben nach Gerechtigkeit, selbst unter den widrigsten Umständen. Das Event wird durch eine symbolische Zeremonie, Lesungen und musikalische Darbietungen begleitet, um den Opfern Respekt zu zollen und das göttliche Licht der Hoffnung und des Wandels zu entzünden.

Der Verein hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger, insbesondere junge Menschen, an der Gedenkbegehung teilnehmen werden, um aus der Vergangenheit zu lernen und aktiv für eine Gesellschaft einzutreten, die Werte wie Freiheit, Toleranz und Respekt hochhält. Es ist entscheidend, dass wir uns als Gemeinschaft zusammenschließen, um die Lehren der Geschichte weiterzugeben und sicherzustellen, dass sich solches Unrecht niemals wiederholt.

Kontakt: Für weitere Informationen zur Gedenkbegehung und zur Arbeit des Vereins Steine der Erinnerung wenden Sie sich bitte an die offizielle Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen dieser wichtigen Veranstaltung beizuwohnen und die Erinnerung an unsere mutigen Mitmenschen zu ehren.





