Gedenkveranstaltung für die Familie POLLAK

Der Verein Steine der Erinnerung in Liesing lädt Sie herzlich ein, an einer besonderen Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Am Samstag, den 24. Mai 2025, um 13:45 Uhr, treffen wir uns an der Breitenfurter Straße 267, im Stadtpark Atzgersdorf, um gemeinsam der Familie POLLAK und all den Opfern des Holocaust sowie des nationalsozialistischen Terrors zu gedenken.

Die Familie Pollak war in der Region für ihre Lederwarenerzeugung bekannt und betrieb eine Villa auf dem Gebiet, das heute den Stadtpark und den Mühlengrund umfasst. Gustav Pollak, der einstige Besitzer, verstarb 1933. Fünf Jahre später, im Jahr 1938, wurde das unternehmerische und private Glück der Familie durch die nationalsozialistischen Machenschaften brutal zerstört. Viele Mitglieder der Familie wurden verfolgt, deportiert und sind in den Konzentrationslagern ermordet worden.

Die Gedenkveranstaltung wird eine Gelegenheit bieten, die tragische Geschichte der jüdischen Bevölkerung und die Schrecken des Holocausts in Erinnerung zu rufen. Das Gedenken ist besonders wichtig, um das Bewusstsein für die Untaten der Vergangenheit zu schärfen und um sicherzustellen, dass sich solche Gräueltaten niemals wiederholen. Historische Aufzeichnungen zeigen, dass mehr als sechs Millionen europäische Juden während des Holocausts ihr Leben verloren haben, was der gesamten jüdischen Kultur und Identität irreparable Schäden zugefügt hat.

Die Veranstaltung wird von verschiedenen Rednerinnen und Rednern begleitet, die Einblicke in die Geschichte der Familie Pollak und die weitreichenden Folgen des Holocausts geben werden. Auch werden in Gedenken an die Opfer Kerzen entzündet, um ein Zeichen der Hoffnung und des Gedenkens zu setzen. Musikalische Beiträge von lokalen Künstlern werden den Rahmen der Veranstaltung zusätzlich bereichern.

Wir ermutigen alle Bürgerinnen und Bürger, an diesem bedeutenden Ereignis teilzunehmen, um gemeinsam an die Vergangenheit zu erinnern. Es ist eine Gelegenheit, die Stimmen derer zu ehren, die nicht mehr unter uns sind, und deren Geschichten oft in Vergessenheit geraten. Der Verein Steine der Erinnerung setzt sich aktiv für die Aufarbeitung dieser dunklen Kapitel der Geschichte ein. Wir glauben fest daran, dass Erinnerung nicht nur der Respekt gegenüber den Opfern ist, sondern auch eine Verpflichtung gegenüber den zukünftigen Generationen, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Bitte bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit; eine breite Teilnahme zeigt unser gemeinsames Engagement für Frieden, Toleranz und Gerechtigkeit. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass die Erinnerung an die Opfer lebt und die Menschheit aus der Geschichte lernt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.





