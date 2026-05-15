Gefährliches Wettrennen mit der Wahrheit: Unfall oder Ausrede – Alkohol am Steuer in Ranshofen?

Schwerer Verkehrsunfall auf L501 in Ranshofen: Verdacht auf alkoholisierten Lenker

In der Nacht auf Freitag ist auf der L501 Weilhartstraße in Ranshofen im Bezirk Braunau ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Ein Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen.

Der Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 0:01 Uhr. Mehrere Anwohner und Passanten meldeten den Fahrzeugüberschlag, worauf Einsatzkräfte zur L501 nach Ranshofen alarmiert wurden.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 29-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er gab an, Zulassungsbesitzer des verunfallten Fahrzeugs zu sein. Nach seinen Angaben hatte er in Burghausen einen ihm unbekannten Mann kennengelernt, der den Pkw gelenkt habe, während er selbst auf dem Beifahrersitz gesessen sei.

Der 29-Jährige schilderte, der unbekannte Lenker sei mit hoher Geschwindigkeit gefahren, wodurch es zum Überschlag gekommen sei. Nach dem Unfall habe sich dieser Mann aus dem Fahrzeug befreit und sei zu Fuß geflüchtet.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Behörden jedoch mehrere Unstimmigkeiten in der Schilderung des 29-Jährigen fest. Die Ermittler fanden Indizien, die darauf hindeuten, dass sich zum Unfallzeitpunkt möglicherweise keine weitere Person im Fahrzeug befunden hat. Laut Polizei verdichtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige selbst das Fahrzeug gelenkt haben könnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 29-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. Bei ihm wurde ein Alkomattest durchgeführt, der positiv verlief. Wer das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich gelenkt hat und ob sich eine weitere Person im Pkw befand, ist derzeit unklar.