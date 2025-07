Gegen den Titelverteidiger: Misolic erreicht das ATP-Viertelfinale und die Top 100

Gegen Titelverteidiger Filip Misolic erreicht ATP-Viertelfinale und Top 100 der Tenniswelt

Christoph Lamprecht



Filip Misolic feiert ein bemerkenswertes Comeback gegen Titelverteidiger Nuno Borges und steht nun im vierten ATP-Viertelfinale seiner Karriere, samt dem erstmaligen Sprung in die Top 100 der Tenniswelt. BASTAD/GRAZ – Der Sieg über Nuno Borges, der nach drei abgewehrten Matchbällen gelang, war ein unerwartetes, aber freudiges Ereignis für den aufstrebenden österreichischen Spieler. Mit diesem triumphalen Sieg, der im Achtelfinale der Nordea Open stattfand, klettert Misolic auf Platz 95 der ATP-Weltrangliste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, in denen er den ersten Satz mit 3:6 verlor, entschied er das Match schließlich mit 7:6 (7/1) 6:3 nach fast zwei Stunden Spielzeit für sich. Wiedersehen mit Argentinier Carabelli Im Viertelfinale wird Misolic auf den Argentinier Camilo Ugo Carabelli (ATP 59) treffen, der im bisherigen Turnierverlauf stark aufgezeigt hat. Carabelli setzte sich gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch, was die Ansprüche an das nächste Match von Misolic erhöht. In vergangenen Begegnungen in Bukarest und Miami war Misolic jeweils als Sieger vom Platz gegangen – dies gibt Grund zur Hoffnung für ihn und seine Fans.



