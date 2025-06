Gegen Kürzungen: Sozialorganisationen laden zum Solidaritätszug in Graz ein

Engagierte Sozialorganisationen in der Steiermark schlagen Alarm: Massive Kürzungen der Fördermittel bedrohen das soziale Netz der Region. Ein Solidaritätszug durch die Grazer Innenstadt soll auf die aktuellen Herausforderungen aufmerksam machen und die Bevölkerung zur Unterstützung mobilisieren.

UPDATE: Wegen einer Wetterwarnung der Landeswarnzentrale Steiermark wird der Solidaritätszug verschoben. Die Veranstaltung soll voraussichtlich am Dienstag, den 1. Juli, um 18 Uhr nachgeholt werden.

GRAZ/STEIERMARK. Die kürzlich angekündigten Förderkürzungen, die ab Juli in Kraft treten, haben zahlreiche Sozialorganisationen alarmiert. Diese Einrichtungen, die sich für benachteiligte Gruppen engagieren, haben sich zusammengeschlossen und eine gemeinsame Pressekonferenz organisiert, um gegen die Einsparungen des Landes zu protestieren. Mit dem Hashtag „#steiermarkretten“ rufen sie die Bevölkerung auf, sich ebenfalls einzubringen.

Solidaritätszug: Ein starkes Signal

Am Donnerstag, den 26. Juni, rufen zahlreiche Sozialorganisationen zu einem Solidaritätszug in der Grazer Innenstadt auf. Unter dem Motto „#soziallandretten“ möchten sie auf die Bedeutung der sozialen Infrastruktur hinweisen. In der Einladung heißt es: „Weniger Hilfe, weniger Soziales bedeuten menschliche Tragödien“.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Zug beginnt um 18 Uhr am Mariahilferplatz. Die Organisatoren fordern, dass das Land Steiermark umgehend einen Krisengipfel einberuft, um den Fortbestand der sozialen Organisationen zu sichern und irreversible Schäden an der sozialen Infrastruktur zu verhindern.

Was bisher geschah

Am Freitag, den 13. Juni, wurde bekannt, dass viele soziale Einrichtungen in der Steiermark ihre Fördergelder erheblich gekürzt bekommen oder gar ganz gestrichen werden. Rund 40 Organisationen sind betroffen, insbesondere solche, die in den Bereichen Gewaltprävention, Integration und Antidiskriminierung tätig sind. Dies trifft vor allem kleinere Vereine, die stark von den Zuwendungen des Landes abhängig sind.

Der zuständige Soziallandesrat, Hannes Amesbauer (FPÖ), begründet die Einschnitte mit der Notwendigkeit, das Budget zu konsolidieren. Ins Gesamtbudget des Landes wird eine Reduzierung von 2,5 Millionen Euro im Bereich der sozialen Förderungen angestrebt.

Diese Maßnahmen haben nicht nur drastische Auswirkungen auf die Organisationen selbst, sondern gefährden auch die Versorgung von Tausenden, die auf diese Hilfe angewiesen sind. Experten warnen vor hohen Folgekosten, die durch fehlende Präventionsmaßnahmen entstehen könnten. Für weitere Informationen und aktuelle Stellungnahmen besuchen Sie bitte www.steiermarkretten.at.

