Gegen Man City: Pogatetz könnte erster Steirer im FA Cup-Gewinn werden

Um 17.30 Uhr findet im Wembley-Stadion das mit Spannung erwartete Finale des englischen FA Cups statt, und das mit steirischer Beteiligung. Emanuel Pogatetz, Co-Trainer von Crystal Palace, könnte als erster Steirer den renommierten Titel gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt die Mannschaft jedoch einen Sieg gegen die übermächtigen Spieler von Manchester City.



GRAZ/STEIERMARK. Am Samstag um 17.30 Uhr beginnt das Finale des prestigeträchtigsten Pokalwettbewerbs im Mutterland des Fußballs im legendären Wembley-Stadion in London. Crystal Palace, bekannt als die „Adler“, tritt gegen die Startruppe von Pep Guardiola, Manchester City, an. Emanuel Pogatetz, der seit Februar 2024 bei Crystal Palace unter Trainer Oliver Glasner tätig ist, hat die Chance, Geschichte zu schreiben: Noch nie konnte ein Steirer den FA Cup gewinnen.

Manchester City klarer Favorit

Für Crystal Palace wäre dies der erste Titel in der Vereinsgeschichte. In der Vergangenheit erreichten sie zweimal ein Pokalendspiel: 2016 unterlagen sie Manchester United mit 1:2, während sie 1990 in einem Wiederholungsspiel nach einem 2:2 erneut gegen die „Red Devils“ verloren. 2025 steht erneut ein Team aus Manchester, in Form von Guardiola’s Mannen, vor der Herausforderung. Manchester City gilt als klarer Favorit, doch bei Palace hofft man auf eine Überraschung.

Bereits die letzten Aufeinandertreffen zwischen Crystal Palace und Manchester City deuten auf ein torreiches Finale hin. Im April setzte sich City mit 5:2 gegen die Adler durch, gefolgt von einem 2:2 und einem 4:2-Sieg für die Stars aus Manchester.

Pogatetz mit viel Cup-Erfahrung

Die Form von Crystal Palace in den letzten Wochen spricht für sie: Seit einem Monat hat die Mannschaft kein Spiel mehr verloren und konnte dabei hochkarätige Teams wie Aston Villa und Tottenham besiegen. Zusätzlich verfügt die Mannschaft über viel Cuperfahrung: Oliver Glasner führte Eintracht Frankfurt vor einigen Jahren zu einem Europa-League-Sieg. Auch Pogatetz bringt hervorragende Erinnerungen an den Wettbewerb mit, er wurde zweimal österreichischer Cupsieger, einmal mit dem FC Kärnten und einmal mit dem GAK, mit dem er zudem die Meisterschaft gewann.

Sein ehemaliger Club, GAK, hat möglicherweise kaum Zeit, das Finale zu verfolgen, da sie zur gleichen Zeit im Abstiegskampf gegen den LASK antreten müssen.

Das könnte dich auch interessieren:

Steirischer Fußballverband verteidigt Covid-Fördermittel-Bezug

GAK will gegen den LASK „nicht überpowern“

GAK-Kapitän Perchtold beendet aktive Karriere

Das sind die Sporttermine der Woche in Graz