Gegen WSG Tirol: SK Sturm verschiebt Ligaspiel zugunsten der CL-Qualifikation

SK Sturm Graz nutzt die Regelung zur Spielverschiebung zwischen Europacup-Play-off-Spielen.

GRAZ/STEIERMARK. Seit der Saison 2021/22 haben die Klubs der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Möglichkeit, ein Meisterschaftsspiel zu verschieben, wenn dieses zwischen zwei Europacup-Play-off-Spielen angesetzt ist. Nun hat der SK Sturm Graz von dieser Regel Gebrauch gemacht. Das ursprünglich auf Samstag, den 23. August, um 19:30 Uhr anberaumte Spiel der vierten Runde der Admiral Bundesliga gegen die WSG Tirol wird verlegt. Dies bestätigte die Bundesliga in einer offiziellen Mitteilung. Ein neuer Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

Solidaritätstopf ermöglicht Finanzierung

Der Hintergrund dieser Regelung liegt in der potenziellen Qualifikation des SK Sturm Graz für die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs. Im Falle des Einzugs in die UEFA Champions League fließen drei Prozent der Startprämie in einen Solidaritätstopf, der allen Bundesliga-Klubs zugutekommt, die nicht in einer Liga-Phase eines internationalen Wettbewerbs vertreten sind. Bei einer Teilnahme an der Europa League beträgt der Solidaritätsanteil weiterhin 1,5 Prozent. Dies bedeutet nicht nur einen finanziellen Anreiz für die Klubs, sondern auch eine gemeinsame Unterstützung der Liga als Ganzes.

Weitere Informationen und Entwicklungen

Diese Dynamik unterstreicht nicht nur die Ambitionen des SK Sturm Graz, sondern auch die allgemeine Entwicklung und das Wettbewerbsumfeld innerhalb der österreichischen Bundesliga. Die Liga hat damit einen wichtigen Schritt in Richtung Professionalisierung und Internationalisierung gemacht, was sich auch positiv auf die Zuschauerzahlen und das allgemeine Interesse auswirken dürfte.