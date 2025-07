Geh- und Radweg an der Mur in Graz vor der Seifenfabrik ab Juli 2025 gesperrt!

Regionauten-Community Marie Ott Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren.

Der Geh- und Radweg in Graz, vor der Seifenfabrik wurde wieder gesperrt! Der Geh- und Radweg vor der Seifenfabrik zwischen der Angergasse und Neuholdaugasse, 8010 Graz wurde ab Juli 2025 erneut gesperrt. Dies bedeutet, dass Radfahrer und Spaziergänger nicht mehr entlang der Mur bis zur Seifenfabrik gelangen können. Siehe auch Gemeinsam trauern: Kircheneck schafft weiterhin Raum für Austausch Leider führt dies dazu, dass die Route (R8) nun durch öffentliche Straßen verläuft, was besonders für Familien mit kleinen Kindern gefährlich ist. Da es sich rechtlich um einen Privatweg handelt, bleibt zu hoffen, dass eine Einigung gefunden wird, um den Weg wieder für alle zu öffnen und somit die Sicherheit zu gewährleisten. Die Schließung des Weges hat nicht nur Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung, sondern auch auf die Nachhaltigkeit im städtischen Verkehr. Die Mur bietet nicht nur eine schöne Kulisse für Spaziergänge und Radtouren, sondern dient auch als wichtiges Element für die umweltfreundliche Mobilität in Graz. Siehe auch Am 26. Juni: Bezirksversammlung in Liebenau zum Thema Tigermücke

