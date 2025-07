Geheime Gespräche: Deutscher Minister sucht direkten Kontakt zu den Taliban – Was steckt dahinter?

„Eine Dauerlösung darf das so nicht bleiben“, betonte der CSU-Politiker Alexander Dobrindt. Der Innenminister plant, mit der syrischen Führung eine Vereinbarung zur Rücknahme von Staatsbürgern zu treffen. „Es ist doch offensichtlich, dass es zwei weitere extrem große Herausforderungen gibt, die ungelöst sind: Rückführungen nach Syrien und nach Afghanistan“, sagte Dobrindt. „Mit beiden Ländern gibt es bislang keine Vereinbarungen.“

In Bezug auf Syrien gibt es bereits Kontakte, um syrische Straftäter zurückzuführen, jedoch liegen bisher keine konkreten Ergebnisse vor. Die Komplexität dieser Rückführungen wird durch die instabile Lage in diesen Ländern weiter verstärkt.

Herausforderungen in Afghanistan

Afghanistan zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und wird seit Jahrzehnten von Konflikten heimgesucht. Die Rückkehr der Taliban an die Macht im Sommer 2021, während des Abzugs westlicher Streitkräfte, hat die humanitäre Lage weiter verschlechtert. Wichtige Punkte bezüglich der aktuellen Situation in Afghanistan sind:

Wirtschaftliche Not: In Afghanistan haben Menschen kaum Aussicht auf Arbeit, ihre Zukunft bleibt ungewiss.

Frauenrechte: Frauen sind stark diskriminiert und vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen.

Frauen sind stark diskriminiert und vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Politische Führung: Der oberste Führer des Islamischen Emirats, Hibatullah Akhundzada, tritt selten in der Öffentlichkeit auf.

Situation in Syrien

Im vergangenen Jahr wurde der Machthaber Bashar al-Assad nach jahrelangem Bürgerkrieg gestürzt. Die aktuelle Regierung zeigt eine islamistische Prägung. Seit dem Machtwechsel gab es mehrere Besuche deutscher Regierungsvertreter in Damaskus. Ein bemerkenswerter Besuch war der von Dobrindts Amtsvorgängerin Nancy Faeser (SPD) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Ende April, um Gespräche mit den neuen Machthabern zu führen.

Karner kündigte an, dass Österreich ernsthafte Schritte in Richtung Abschiebungen nach Syrien unternimmt. „Wir konnten konkrete Umsetzungsschritte vereinbaren, was die Ausbildung der Sicherheitskräfte sowie Rückkehr und Abschiebungen betrifft“, berichtete Karner nach seiner Reise. Dennoch kam es Ende Juni zu einem gescheiterten Versuch, einen syrischen Straftäter von Österreich in sein Heimatland abzuschieben.

Gemeinsame Anstrengungen von Österreich und Deutschland

Karner begrüßte Dobrindts Äußerungen zur Lage in Afghanistan und deren Auswirkungen auf die Asylpolitik. „Das klare Bekenntnis des deutschen Innenministers zu Abschiebungen nach Afghanistan ist ein weiterer Schritt für eine strenge, hart und gerechte Asylpolitik in Europa. Österreich und Deutschland ziehen hierbei an einem gemeinsamen Strang“, sagte er in einer Mitteilung an die APA.

Außerdem wies er darauf hin, dass das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bereits Ende 2024 als erste Behörde aus einem westeuropäischen Land Kontakt zu Behörden in Afghanistan aufnahm und damit die Grundlagen für zukünftige Abschiebungen schaffen will.

Zusammenfassung

Die Rückführungen nach Syrien und Afghanistan bleiben eine wesentliche Herausforderung für die europäische Asylpolitik. Dobrindt und Karner haben ihre Entschlossenheit bekräftigt, diese Themen anzugehen, obwohl konkrete Vereinbarungen noch ausstehen. Die Situation in beiden Ländern ist kritisch und erfordert sorgfältige Überlegungen bei der Umsetzung jeglicher Rückführungen.

Es bleibt abzuwarten, wie diese politischen Ansätze umgesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf die betroffenen Menschen haben werden.